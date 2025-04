Tidjane Thiam, président du PDCI, en a pris pour son grade dans le discours de M. Ouattara Dramane, dit OD, dimanche à Paris, lors de l’installation de Nifanta Tambla, nouvelle présidente des femmes RHDP de France. En compagnie de la ministre Harlette Badou Kouamé, épouse N’Guessan, et de la vice-présidente du SÉNAT de Côte d’Ivoire, Mme Diaby, le secrétaire national chargé des militants de l’extérieur (SNME) du RHDP n’a pas pris de gants avec le candidat déclaré du PDCI-RDA.

Dernièrement, Afrique Intelligence, a révélé la pression exercée par Emmanuel Macron sur le président Alassane Ouattara pour la validation de la candidature de Tidjane Thiam. Le patron du PDCI-RDA a, de son côté, remis en cause le travail du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d’Ivoire dans plusieurs de ses discours. Pour Ouattara Dramane (OD), il y a un problème avec les déclarations contradictoires de l’ancien patron de Crédit Suisse.

Lire aussi : Nifanta Tambla élue présidente de l’UF-RHDP France

Il a rappelé à Tidjane Thiam son discours très élogieux envers le Président Alassane Ouattara à son retour en Côte d’Ivoire après plus de 23 ans d’absence. « Lequel Thiam faut-il croire ? Celui qui faisait les éloges du président Ouattara à son retour en Côte d’Ivoire ou celui d’aujourd’hui, le candidat ? », s’est interrogé O.D. Le SNME du RHDP a ensuite ajouté en ce qui concerne les ambitions présidentielles du patron du PDCI-RDA :

« Quand on abandonne son pays pendant 23 ans, on se disqualifie tout seul. Ce n’est même plus une question de loi. Pendant toutes ces années d’absence, il a pu aller à Dakar, alors qu’est-ce qui l’empêchait de revenir en Côte d’Ivoire ? On sait où est son vrai cœur. Ces opportunistes, la Côte d’Ivoire n’en veut pas…» (lire la déclaration intégrale de Ouattara Dramane – ici)