Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a récemment exprimé son désir de réévaluer et de réviser les noms des rues et des espaces publics du Sénégal. Cette initiative vise à renforcer l’identité nationale et à honorer les personnalités et les événements marquants de l’histoire du pays. À l’approche du 65e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, cette proposition suscite un vif intérêt et ouvre un débat sur la mémoire collective et l’héritage historique.

Hommage aux héros nationaux

Lors du dernier Conseil des ministres, le président Faye a souligné l’importance de cette révision. Il a insisté sur le fait que les noms des infrastructures routières et des espaces publics doivent refléter l’histoire et les valeurs du Sénégal et de l’Afrique. Amadou Moustapha Njekk Sarre, porte-parole du gouvernement, a rapporté ces propos dans une vidéo diffusée sur la page de la présidence de la République.

« À l’approche du 65e anniversaire de l’Indépendance, le président de la République invite le gouvernement à mettre en place un programme national pour attribuer aux infrastructures routières et aux espaces publics des noms en phase avec l’histoire et les valeurs sénégalaises », a précisé Sarre. Cette déclaration a été faite dans un compte rendu publié à l’issue du Conseil des ministres.

La proposition du président Faye intervient à quelques jours de la fête de l’Indépendance. Elle met en lumière la question du boulevard Général De Gaulle, lieu du défilé national. Le président a évoqué la nécessité de revoir la dénomination des infrastructures publiques, y compris ce boulevard, selon les médias sénégalais.

Depuis l’indépendance, le pats a déjà procédé à des changements de noms de plusieurs espaces publics, notamment sous le mandat d’Abdou Diouf. Cependant, des lieux symboliques comme le boulevard Général De Gaulle et l’avenue Pompidou n’ont pas encore été modifiés.

Réappropriation de l’histoire

Cette initiative du président Faye s’inscrit dans une volonté de réappropriation de l’histoire nationale. Elle vise à corriger les déséquilibres hérités de la période coloniale et à valoriser les figures et les événements qui ont façonné l’identité du Sénégal.

Le débat sur les noms des rues et des espaces publics n’est pas nouveau au Sénégal. Il a été relancé à plusieurs reprises, notamment autour de la figure de Louis Faidherbe à Saint-Louis. Cette fois-ci, la proposition du président Faye semble marquer une étape décisive dans ce processus de révision.