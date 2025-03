Au Togo, la quantité de production de noix et d’amandes de karité est très souvent insuffisante pour répondre à la demande de la population, notamment des entreprises locales qui les transforment. Pour cette raison, leur exportation crée un manque criant à l’échelle nationale. À cet effet, le gouvernement a décidé de suspendre provisoirement leur exportation.

Togo : les motifs suspension des exportations

Le Togo a suspendu les exportations de noix et d’amandes de karité pour une période déterminée. Cette suspension s’inscrit dans le cadre de la promotion de l’industrialisation locale de ces produits afin de répondre à la demande de la population et de remédier aux difficultés d’approvisionnement des unités locales de transformation. En effet, cette suspension a été décidée en accord avec les ministères du Commerce, de l’Artisanat et de la Consommation locale, de l’Économie et des Finances, ainsi que de l’Agriculture, de l’Hydraulique villageoise et du Développement rural, afin d’éviter la pénurie à laquelle font face chaque année des dizaines d’unités de transformation du pays.

Par ailleurs, bien que ces unités de transformation produisent 40 000 tonnes par an, le Togo rencontre des difficultés pour répondre à la demande des acteurs majeurs du secteur, comme NIOTO et Label d’Or. Ces derniers ont la capacité de traiter respectivement 35 000 et 10 000 tonnes d’amandes de karité par an. Cette situation justifie notamment la suspension des exportations afin de conserver les matières premières dans le pays.

Avec une part de marché de 5 % dans les exportations de la région de l’Afrique de l’Ouest, le Togo est classé au 7ᵉ rang mondial, avec une capacité de production de 25 000 tonnes exportées chaque année.

Septième producteur mondial de karité, le Togo représente 5 % du marché d’exportation de l’Afrique de l’Ouest, avec plus de 25 000 tonnes expédiées chaque année à l’étranger. Cette dépendance à l’exportation constitue un frein à la disponibilité de la matière première dans le pays.