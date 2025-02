Le Burkina Faso n’a pas atteint son objectif de levée de fonds de 50 milliards FCFA sur le marché des titres publics de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA). En effet, le pays n’a mobilisé que 44,72 milliards FCFA, soit un déficit de 5,28 milliards FCFA par rapport à l’objectif initial.

Burkina Faso : première émission non réussie de l’année sur le marché des titres publics de l’UMOA

Le Burkina Faso n’a pas pleinement réussi sa dernière opération sur le marché des titres publics. L’objectif était de réunir 50 milliards FCFA à travers l’émission de Bons Assimilables du Trésor (BAT) de 364 jours et de trois Obligations Assimilables du Trésor (OAT) de 3, 5 et 7 ans. Malheureusement, Ouagadougou n’a récolté que 44,72 milliards FCFA, soit 5,28 milliards FCFA de moins, avec un taux de couverture de 89,45 %.

Cette situation pourrait s’expliquer par la vigilance des investisseurs vis-à-vis de la signature de l’État burkinabè.

Détails de l’opération du Burkina Faso sur le marché des titres publics de l’UMOA

Lord de l’émission, le Bon Assimilable du Trésor (BAT) de 364 jours a mobilisé 28,7 milliards FCFA, avec un rendement moyen pondéré de 9,84 %. Les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) de 3 ans et 5 ans ont levé respectivement 6,89 milliards FCFA et 6,1 milliards FCFA, avec des rendements moyens pondérés de 9,76 % et 7,38 %. L’OAT de 7 ans a enregistré 2,26 milliards FCFA, avec une rémunération moyenne de 8,27 %.

En revanche, les offres retenues proviennent de quatre États membres de l’UMOA sur huit. Il s’agit du Burkina Faso 24,09 milliards FCFA,Côte d’Ivoire 18,18 milliards FCFA,Bénin 0,91 milliard FCFA, le Sénégal 0,75 milliards FCFA