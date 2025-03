L’intervention du Sénégal sur le marché des titres publics de l’UMOA a été une réussite. Dakar avait pour objectif de lever 35 milliards de FCFA auprès des investisseurs. Cependant, grâce à son émission simultanée de Bons Assimilables du Trésor (BAT) de maturité 364 jours, ainsi que de deux Obligations Assimilables du Trésor (OAT) de maturités 3 et 5 ans, le pays a finalement mobilisé 38,5 milliards de FCFA, soit une augmentation de 3,5 milliards de FCFA par rapport à l’objectif initial.

Objectif réussi pour le Sénégal sur le marché des titres publics de l’UMOA

Le Sénégal s’était fixé pour objectif de mobiliser 35 milliards de FCFA auprès des investisseurs à l’occasion de son intervention clôturant le mois de février. À la grande surprise, cet objectif a été dépassé, atteignant finalement 38,5 milliards de FCFA, soit une augmentation de 3,5 milliards de FCFA. Le taux d’absorption s’est établi à 82,27 %. Par ailleurs, de nombreux investisseurs ont participé à cette opération, avec un taux de couverture de 133,71 %, soit une offre globale de souscription de 46,8 milliards de FCFA. Toutefois, Dakar a choisi de retenir 38,5 milliards de FCFA, soit l’équivalent de 58,69 millions d’euros.

Détails de l’opération du Sénégal sur le marché des titres publics de l’UMOA

L’opération s’est déroulée à travers deux instruments financiers notamment un Bon Assimilable du Trésor (BAT) de maturité 364 jours Deux Obligations Assimilables du Trésor (OAT) de maturités 3 et 5 ans.

Le BAT de maturité 364 jours a permis de mobiliser 24,8 milliards de FCFA, avec un taux marginal de 6,84 % et un rendement moyen pondéré de 7,24 %.

Quant aux OAT de 3 et 5 ans, elles ont enregistré respectivement 13,4 milliards de FCFA et 0,3 milliard de FCFA, avec des taux marginaux de 9 565 FCFA et 9 451 FCFA et des rendements moyens pondérés de 7,96 % et 7,82 %. À noter que les offres retenues proviennent de cinq pays sur les huit États membres de l’UEMOA, à savoir Sénégal : 20,56 milliards de FCFA, Côte d’Ivoire : 12,32 milliards de FCFA, Bénin : 3,12 milliards de FCFA, Togo : 1 milliard de FCFA, Burkina Faso : 0,46 milliard