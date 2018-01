Côte d’Ivoire : Koné Pargassoro remporte le super prix Ebony 2017

On connait depuis le vendredi 30 décembre 2017, le meilleur journaliste de Côte d’ivoire. Il s’agit de Koné Pargassoro journaliste sur la chaine 2 de Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI). Il a remporté le super prix Ebony 2017, faisant de lui le meilleur journaliste du pays.

Koné Pargassoro décroche le super prix Ebony 2017

C’est lors de la soirée dite de la communication organisée par l’Union des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI, le vendredi au palais des congres de Sofitel Hôtel Ivoire que Koné Pargassoro, journaliste à RTI2 a remporté le super prix Ebony 2017, le consacrant ainsi meilleur journaliste de Côte d’Ivoire.

Il faut noter que la cérémonie des prix Ebony récompense les meilleurs hommes et femmes des médias en Côte d’Ivoire. Elle était à sa 19ème édition qui s’est soldée par la consécration de M.Koné qui en plus d’être super Ebony 2017, a également remporté le prix du meilleur reportage et de l’Ebony télévision.

Cette soirée était présidée par le ministre de la Communication Bruno Koné qui représentait le parrain Amadou Gon Coulibaly. Dans son allocution le ministre Koné a exhorté les journalistes a faire preuve de professionnalisme face Internet où l’information est donnée en temps réel.

Rappelons que Koné Pargassoro succède ainsi à Paule Bénédicte Bolou Tagro rédactrice en chef de radio Yopougon. Le super Ebony 2017 part avec les clés d’une voiture, un terrain viabilisé et différentes autres récompenses.