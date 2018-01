Sénégal : Paix en Casamance, deux prisonniers du MDFC libérés

Au Sénégal, deux membres du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), jusque-là emprisonnés par les forces de sécurité, ont été libérés dans les environs de Bignona. Cette libération intervient après l'invitation des parties belligérantes par le Président Macky Sall à consolider la paix dans cette partie du pays.

La libération des prisonniers du MDFC, signe d’un retour de la paix en Casamance ?

La Casamance, territoire situé dans le sud du Sénégal, a connu un des conflits armés les plus anciens d’Afrique. Ce conflit né dans les années 1980 opposait l'État sénégalais au MFDC, un mouvement séparatiste qui revendique l’indépendance de la région casamançaise.

Mais, depuis l'avènement du président Macky Sall à la tête du Sénégal en 2012, les tensions ont baissé et les choses semblent revenir à la normale. L'évolution du climat et les tentations de négociations initiées par le Chef d'État ont favorisé le retour des réfugiés et des activités économiques.

La résolution définitive de la crise en Casamance par un dialogue inclusif a toujours fait partie des priorités du Chef de l'État. Dans son discours de Nouvel An, Macky Sall a réitéré sa volonté de mettre fin à cette crise larvée en tendant une nouvelle fois la main aux combattants du MFDC afin de consolider la paix dans cette partie du pays.

Comme preuve de sa bonne intention, deux prisonniers du MFDC viennent d'être graciés et sont sortis ce 1er janvier, a affirmé la Communauté de Sant'Egidio, qui conduit depuis longtemps la médiation entre Dakar et le MFDC. Les deux parties se seraient rencontrées à Rome en octobre pour peaufiner les conditions d'un retour définitif à la paix en Casamance, selon la communauté catholique.

Par ailleurs, les autorités sénégalaises rétorquent que ces prisonniers n’ont pas été graciés, mais libérés pour un non-lieu.

Pour certains Casamançais, cette libération, grâce ou pas, constitue l’espoir d’un retour à la paix dans cette région jadis surnommée le « le grenier du Sénégal ».