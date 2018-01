Côte d’ivoire : Des assaillants attaquent Duékoué, 1 militaire tué

Des assaillants ont encore frappé dans la nuit du dimanche à lundi la ville de Duékoué, située à l’ouest du pays. Un militaire des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) a été tué dans l’opération visant à les repousser.

La région de Duékoué essuie une énième attaque

Duékoué, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire , semble véritablement comme une région portée vers une insécurité galopante. C'est que malgré le déploiement des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) et de la police, certaines parties de cette zone échappent encore au contrôle des forces étatiques. Les attaques et braquages se multiplient dans cette partie du pays.

Un nouveau drame a eu lieu ce dimanche 07 janvier 2018, aux environs de 20h, sur l'axe Duékoué-Bagohouo. Selon des sources sur place, des individus armés ont pris pour cible les villageois qui effectuaient le déplacement dans cette localité. Ces ravisseurs non identifiés ont dépouillé des voyageurs et semé la panique sur l’axe routier.

Alerté de leur présence, un renfort des FACI a été dépêché sur les lieux. À peine arrivé, le groupe de sécurité a été accueilli par des rafales de tirs. Un militaire meurt sur le coup. Les ravisseurs ont emporté son arme de type kalachnikov avant de disparaître dans la broussaille. Le calme est de retour dans la zone, mais les populations craignent un autre crime de la part de ces visiteurs armés.

Notons que dans le cadre de la crise ivoirienne de 2010-2011, le massacre de Duékoué a fait entre 800 et 1 000 morts selon les différentes estimations. Récemment en 2014, les affrontements entre les autochtones et les allogènes avaient fait une dizaine de morts, une trentaine de blessés, d'importants dégâts matériels et près d'un millier de déplacés.