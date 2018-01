Libye : Des combats entre milices font 20 morts à Tripoli

C’est sur les réseaux sociaux, que le Gouvernement d’union nationale (GNA) a annoncé lundi 15 janvier que des combats entre milices rivales ont fait au moins 20 morts dont une hôtesse de l'air à Tripoli, précisément à l’aéroport de Mitiga, situé à 11 kilomètres à l’est de la capitale.

Des combats ont fait neuf morts à l’aéroport de Mitiga près de Tripoli

Lundi 15 janvier 2018, à l’aéroport de Mitiga, à quelques 11 kilomètres de la capitale libyenne, Tripoli, des combats opposant des milices rivales ont fait environ 20 morts et une dizaine de blessés.

Selon le Gouvernement d’union nationale de Libye, qui a donné l’information aux premières heures des combats sur sa page facebook, les échanges de tirs opposeraient deux milices rivales.

Plus tard dans la journée, le ministère de l’Intérieur a fait savoir dans un communiqué que l'attaque contre l’aéroport a été ménée par une milice de Misrata qui cherchait à libérer des prisonniers au nombre 2.500, tous membres d’Al-Qaïda et d’autres mouvements islamistes qui sont détenus dans la prison de l’aéroport. Le communiqué fait état de 20 morts dont une hôtesse de l’air et une dizaine de blessés. Le ministère annonce par ailleurs, l’arrestation de plusieurs miliciens ayant mené l’assaut, avant d’indiquer que la situation était sous contrôle.