Côte d’Ivoire : Selon Hamed Bakayoko, certains soldats demeurent toujours dans leurs habitudes de la crise

Hier mardi 16 janvier 2018, le ministre de la défense de Côte d’Ivoire, Hamed Bakayoko a présenté ses vœux de nouvel an à tous ses collaborateurs à son ministère. A cette occasion, le ministre a révélé que certains militaires ne se sont pas encore défaits de leurs habitudes et reflexes de la crise.

Pour Hamed Bakayoko certains militaires ont gardé leurs comportements de la crise

C’est au ministère de la défense, que le ministre Hamed Bakayoko était face à ses collaborateurs notamment le CEMA Sékou Touré, le commandant supérieur de la gendarmerie, Nicolas Kouakou, à l’occasion de la présentation de vœux de nouvel an.

A cette cérémonie qui a eu lieu le mardi dans l’après midi, M. Bakayoko est revenu sur le travail qui a déjà été abattu pour la réconciliation de l’armée avec elle-même et avec la population. Pour lui, cela est un défi à relever. « Notre pays a connu une grave crise qui a des conséquences à court, moyen et long terme. Tous les pays qui ont connu des crises connaissent ce genre de conséquences après des crises. On n’hérite pas d’une armée comme dans des pays qui n’en ont pas connues », a-t-il souligné.

Par ailleurs, parlant du comportement de certains militaires, il a fait savoir que « Certains éléments ont gardé des habitudes et reflexes de la crise, mais j’ai bon espoir qu’on va s’en sortir car toutes ces difficultés sont connues »

Concernant, les conditions de vie et de travail des soldats, Hamed Bakayoko a indiqué qu’il y’a beaucoup d’améliorations. « les projets sur lesquels nous travaillons vont amplifier ce mouvement, il y a un travail de réorganisation, d’équipement spécifique en cours, on a fait un travail de départ volontaire avec l’adhésion des jeunes, on va poursuivre cette année, on verra si on peut faire deux cette année »,a-t-il soutenu.

Dans la foulée, Hamed Bakayoko a deploré les évènements de Bouaké qui sont pour lui les derniers saubresauts de la crise.