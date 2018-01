Côte d’Ivoire : Saliou Touré appelle Bédié et Ouattara à sauver le pays

Saliou Touré, ancien ministre de l’Enseignement supérieur, par ailleurs président de l’Université internationale de Grand Bassam a appelé mercredi 24 janvier le chef d’Etat Alassane Ouattara et le président du PDCIHenri Konan Bédié a sauvé la Côte d’Ivoire des malheurs qu’elle a connu par le passé.

Saliou Touré invite Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié à garantir la paix en Côte d’Ivoire

Le président de l’Université de Grand-Bassam a reçu les vœux de nouvel an d’une délégation de la Fondation Henri Konan Bédié dont il est président du comité d’honneur. A cette occasion l’ancien ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a appelé le président Ouattara et son « ainé » Henri Konan Bédié à sauver une autre fois la Côte d’Ivoire pour ne pas qu’elle connaisse encore les différentes crises passées qui ont causé la mort de plusieurs milliers de personnes.

Dans la foulée, il a indiqué que « Ce sont ces deux personnes, de mon point de vue, qui peuvent aujourd’hui ramener la paix, faire la réconciliation de la Côte d’Ivoire et qui peuvent donner des orientations à notre pays pour que les malheurs que nous avons connus ne se répètent plus. Nous comptons sur eux pour qu’ils sauvent une autre fois la Côte d’Ivoire », a fait savoir M. Touré.

Pour lui, tous les Ivoiriens doivent suivre les orientations du président Alassane Ouattara et l’ancien chef d’Etat ivoirien Henri Konan Bédié qui permettra à la Côte d’Ivoire d’être un pays émergent à l’horizon 2020.

Il faut rappeler que Saliou Touré a été ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et l’innovation technologique de 1996 à 1998 sous le régime de M. Bédié. Il est par ailleurs le premier docteur d’Etat des sciences mathématiques en Côte d’Ivoire. et depuis le vendredi 18 mai 2007, il est le président de l'Université internationale de Grand Bassam.