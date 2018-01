Côte d’Ivoire : Soro Guillaume victime d’une arnaque, les leçons

Soro Guillaume, le président de l’Assemblée Nationale ivoirienne a été victime d’une arnaque montée par un désoeuvré ivoirien, selon APA. Détails des faits.

Soro Guillaume cible d'une arnaque

Le PAN Soro Guillaume a gouté à l’arnaque de bas niveau de désoeuvrés ivoiriens que subissent certaines personnes à longueur de jour. On connaissait les fausses promesses d’amour faites aux femmes et hommes occidentaux sur les réseaux sociaux ou encore les faux gains au Loto. Ces petits malins sont passés à un plus haut niveau et c’est Guillaume Soro qui a été leur dernière victime.

En effet, prétextant d’un parent malade, un réseau d’arnaqueurs, dirigés par Coulibaly Djongué Ben Ézéchiel et Koné Pénangnoufa Émile depuis la communique d’ Abobo, est parvenu à soutirer de l’argent au leader des Forces Nouvelles. La tête de ce réseau aurait pris contact avec le secrétariat du PAN, lequel serait son oncle dans le scénario utilisé, pour venir en aide à son père Sylla Karamoko, supposé proche de Soro Guillaume. C’est ainsi que la secrétaire du président de l’Assemblée, croyant bien faire, introduit ce dernier auprès de Dr Touré, médecin particulier du PAN.

Ce dernier aurait recommandé à son interlocuteur d’envoyer son père à l’hôpital pour ensuite communiquer les notes de frais à la secrétaire. Aussitôt dit, aussitôt fait. L’homme rappel pour annoncer une ordonnance de 37.000 FCFA au service du PAN. 50.000 FCFA lui seront envoyés dans la foulée.

« Si je demande 37.000 FCFA et qu’on m’en offre 50.000FCFA, c’est qu’il doit surement avoir un moyen d’en obtenir plus », voilà ce qu’a du se dire ce bel idiot, qui reprend contact avec le bureau de sa victime deux jours plus tard, par une autre personne, pour demander une aide de 100.000 FCFA. La raison, son père en question serait décédé et donc cet argent devrait servir à l’enterrer dignement.

De 37.000 FCFA à 250.000FCFA, il n'y a qu'un pas

Avant même que la secrétaire n’ait pris le temps de lui envoyer les 100.000FCFA, il la recontacte sous une autre identité pour faire monter les enchères cette fois à 250.000FCFA. Mais oui! Pourquoi se contenter de peu s’il est possible d’avoir plus ?

« Dans la matinée, il me rappelle cette fois sur une autre identité. Il dit qu’il s’appelle Koné Ipou et qu’il aurait fait le Petit Séminaire de Katiola et le lycée classique de Bouaké avec le président Soro et que sa mère est très souffrante », confie la collaboratrice de Soro Guillaume à nos confrères. Elle se constate alors qu’elle se faire avoir depuis déjà un moment et décide d’en toucher un mot au service de sécurité de l’Assemblée nationale. Celle-ci lui recommande de demander au fameux "neveu" de Soro Guillaume de venir chercher l’argent.

« Avant que je n’aille à la police judiciaire pour porter plainte, l’envoyé (de l’escroc) frappait déjà à ma porte. J’ai donc appelé la police judiciaire qui m’a dit de demander aux gendarmes en poste à l’Assemblée nationale de le saisir », révèle-t-elle.

Sous injonction de la police, l’envoyé du "neveu" arrêté appelle son complice pour soi-disant partager les gains. RDV est pris tout près du Stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Ce dernier arrive sur les lieux et se fait prendre. Une procédure qui pourrait lui faire prendre 10 ans de prison est aussitôt engagée.

Cette histoire a une morale. Si les autorités ivoiriennes, Soro Guillaume, qui a été Premier ministre, en tête, avaient sérieusement lutté contre ce mal devenu pernicieux dans la société et qui sape par-dessus tout l’image de la Côte d’Ivoire à l’extérieur, ces petits malins n’auraient jamais pensé à viser le PAN pour ce larcin.

La propension des hommes politiques, en quête de popularité, à donner de l’argent à gauche et à droite pour s’attirer la sympathie d’électeurs potentiels encourage aussi ce type de comportement. Comment donner de l'argent à des individus qui n'ont rendu aucun service, qu’on ne connait pas ou qu’on n’a tout simplement jamais vu ? Quel exemple donne-t-on aux jeunes ? Qu'il faut juste un téléphone et un talent de menteur pour gagner ses journées ?