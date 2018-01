CIV: Une école antiterroriste verra bientôt le jour

L’État ivoirien va bientôt procéder à l’ouverture d’une école antiterroriste. Ce centre de formation dédié à la lutte contre l’évolution du jihadisme dans la sous-région avait été évoqué en novembre dernier par le président français Emmanuel Macron, lors de sa visite en Côte d'Ivoire.

Une école antiterroriste pour lancer l’offensive contre les jihadistes

La lutte contre le terrorisme s’intensifie de plus en plus en Afrique subsaharienne. Pour renforcer ce combat, une école antiterroriste va bientôt ouvrir ses portes au mois de septembre près d’Abidjan. Cet établissement de formation et de perfectionnement sera basé à Jacqueville, à l’ouest de la capitale économique ivoirienne, Abidjan.

Voulu par le Président Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron, il aura pour vocation d’accueillir des milliaires ou des forces de sécurité du pays, mais aussi ceux de la sous-région. « Ce centre permettra d’avoir dans notre pays, un personnel formé en matière d’identification de réseaux terroristes, leur mode de fonctionnement, leur mode opératoire, leur mode de financement et enfin avoir la capacité de former des unités d’intervention rapide en cas d’attentats », a déclaré le ministre ivoirien de la Défense, Hamed Bakayoko.

À noter que la Côte d’Ivoire a essuyé une attaque terroriste en mars 2016 dans la station balnéaire de Grand-Bassam, ville déclarée patrimoine mondial de l’UNESCO. Cet attentat a officiellement fait 19 morts, dont trois soldats des forces ivoiriennes.

Ce jour-là, l’on a par ailleurs déploré le manque de coordination entre l’armée et la police ivoirienne. L’intervention des forces armées et de sécurité a présenté de nombreuses difficultés, notamment l’absence de renseignement sur le nombre et les positions des terroristes, mais aussi la non-maîtrise de la géographie du terrain.

Cette école est donc un meilleur moyen pour reformer les troupes ivoiriennes lors d’une situation de crise. Elle permettra sans doute d'anticiper voire neutraliser d’autres attaques terroristes sur l'ensemble du territoire et même au-delà.