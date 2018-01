Affaire Solibra: Doumbia Major vole au secours de Drogba

Après son contrat signé avec la Société de limonaderies et de brasseries d'Afrique (Solibra) il y a bientôt deux semaines, Sidi Touré tire sur Didier Drogba, Doumbia Major le soigne.

Doumbia Major blanchit Didier Drogba

Associer l’image d’une grande star aujourd’hui fait partie des techniques marketing des grandes entreprises et les stars quant à eux, adorent vendre leurs images et faire parler d’eux. C’est pour sacrifier à cette coutume contemporaine que l’ex-international ivoirien Didier Drogba et la société de brasserie ivoirienne ont signé un contrat de partenariat.

Ce contrat n’a pas du tout été apprécié par le ministre de la Jeunesse et de l’Emploi, Sidi Tiémoko Touré, qui a tiré à boulets rouges sur Didier Drogba. Il soutient que quelqu’un du rang de ce footballeur ivoirien a beaucoup d’influence sur la jeunesse et cet acte est comme un encouragement des jeunes à la consommation de la boisson alcoolisée. Même si Didier ne s’est pas engagé dans cette polémique, il a néanmoins répondu de façon implicite : « je les laisse parler, ce n’est pas grave », a-t-il dit.

Doumbia Major, ancien secrétaire à l’organisation de la FESCI, rejette plus la faute sur le gouvernement et souligne le désintérêt de l'Etat en ce qui concerne la situation de la jeunesse. « Dans mon pays, ce sont les publicités de l’alcool et du tabac qui prolifèrent (…), et ce, avec la complicité de l’État », ajoute-t-il.

Ce désintérêt de l’État, il l’a aussi relevé par le caractère peu visible de la mention abus dangereux pour la santé des produits dont la surconsommation pourrait causer des dangers pour la santé. Le Président du Congrès panafricain pour le renouveau (Cpr) n'a pas manqué de souligner les conditions déplorables des patients souffrant de maladies infectieuses dans les centres de Santé.

Après de tels propos, Didier Drogba devrait se sentir un peu plus soulager. Car, on ne cessera de le dire, si les sociétés de brasserie ont pu poser leurs valises avec l'accord du gouvernement dans le pays, c'est qu'il y a une bonne raison de coopérer avec elles.