Côte d’Ivoire: le RDR félicite les sénateurs élus le 24 mars

La présidente du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) Henriette Dagri Diabaté a félicité mardi, les sénateurs de sa formation, élus le 24 mars, à l’issue du scrutin.

Les nouveaux sénateurs du RDR encouragés au siège du parti

"Bravo à nous tous, de prouver que notre volonté commune de remettre ce parti en ordre de marche, se concrétise avec des résultats tangibles, ce qui nous rassure (pour) d’autres échéances électorales importantes", a affirmé Mme Dagri, à une réunion avec les sénateurs élus, au siège du parti à Cocody (Est Abidjan).

"Vous êtes des pionnières et votre exemple doit entraîner d’autres vocations. En tant que présidente du RDR, je veux vous dire ma fierté et ma joie. Félicitations", a-t-elle ajouté.



Les premières élections sénatoriales de la Côte d'Ivoire indépendante se sont déroulées le 24 mars avec une victoire de la majorité présidentielle, en l'absence de l'opposition qui boycottait le scrutin.

La coalition au pouvoir Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a remporté 50 des 66 sièges en jeu contre 16 pour des candidats indépendants.

"Vous avez l’honneur de faire partie des tous premiers élus d’une nouvelle et importante institution de la République. Votre regard, emprunt d’expériences riches, devra porter une certaine sagesse", a recommandé Henriette Dagri Diabaté, pour qui l’apport des sénateurs "permettra d’obtenir des lois plus réfléchies, riches, et plus proches des préoccupations du terrain".

"Vous serez des relais importants pour expliquer l’action du président (ivoirien) Alassane Ouattara et de son gouvernement", a-t-elle insisté.

Le Sénat sera composé de 99 membres, 66 élus par un collège de grands électeurs et 33 nommés directement par le chef de l’Etat Alassane Ouattara, conformément à la Constitution.

Les sénateurs ont été convoqués jeudi à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d’Ivoire, pour l’élection du président du Sénat

La rentrée solennelle du sénat est prévue le 10 avril à Yamoussoukro.