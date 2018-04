Ouattara et Boubeye Maiga échangent sur la sécurité au sahel

Le président ivoirien Alassane Ouattara, a eu un entretien vendredi, avec le Premier ministre du Mali, Soumeylou Boubeye Maiga, en visite de travail de 48 heures en Côte d’Ivoire.

Tête-à-tête entre Ouattara et Boubeye Maiga

Le premier ministre malien qui est arrivé à Abidjan jeudi 05 Avril 2018, pour une visite de travail, a indiqué, au terme de la rencontre, avoir transmis au chef de l’Etat, les salutations de son "frère, ami et cadet", le président Ibrahim Boubacar Keita, de même que le témoignage de sa "solidarité et son attachement" à la consolidation des relations bilatérales entre le Mali et la Côte d’Ivoire ainsi qu’au " leadership" du Président Alassane Ouattara.

Il a ajouté avoir saisi l’opportunité de cette rencontre pour faire, avec son homologue ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, le point au président de la République de leurs entretiens de jeudi 05 Avril 2018, et qui ont porté principalement sur les questions de sécurité, de développement, de l’énergie et bien d’autres sujets.

Boubèye Maiga compte sur le soutien de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme.

S’agissant de la sécurité, le premier ministre Boubeye Maiga a révélé avoir fait le point de la situation sécuritaire dans le Sahel et le Mali en particulier, en mettant l’accent sur les efforts que le Gouvernement malien est en train de déployer à l’intérieur du pays pour consolider la paix au niveau des populations.

Dans le même ordre d’idée, il a souligné avoir sollicité, dans le cadre de la force conjointe, le G5 sahel, le " soutien et l’accompagnement diplomatiques" de la Côte d’Ivoire en sa qualité de membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Sur la question, le chef du gouvernement malien a dit avoir été assuré du " soutien total " du président Alassane Ouattara par rapport à ce sujet qui est toujours en discussion aux Nations Unies.