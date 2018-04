Côte d’Ivoire: Jeannot Ahoussou démissionne du conseil régional

Le nouveau président du sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou, a démissionné vendredi de la présidence du conseil régional du Bélier, dans le Centre ivoirien, pour "incompatibilité" de fonction, lors d’une réunion.

Jeannot Ahoussou explique les raisons de la démission

Elu président du conseil régional du Bélier depuis 2013, M. Ahoussou a décidé de se retirer pour se consacrer à son nouveau poste, au cours d’une session extraordinaire du conseil à Toumodi, une ville du Centre de la Côte d’Ivoire.

"J’ai jugé utile de me retirer par honnêteté intellectuelle, pour éviter le conflit d’intérêts, comme je l’ai fait en décembre 2010 quand le président de la République (Alassane Ouattara) a bien voulu me nommer ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice", a expliqué le premier président du Sénat ivoirien.

"Je me trouve dans une situation un peu plus confortable aujourd’hui, puisque je m’en vais pour une mission que vous avez bien voulu me confier en m’élisant ici comme sénateur et parce qu’ayant pris la tête du Sénat", a soutenu Jeannot Ahoussou Kouadio.

Porté à la tête du sénat ivoirien, le jeudi 05 avril, à l’issue d’un vote, à Yamoussoukro (capitale politique), l’ancien Premier ministre Jeannot Ahoussou a raflé 100% des suffrages exprimés.

Seul candidat en lice, M. Ahoussou, 67 ans, a obtenu 65 voix, sur 66 votants, soit 100% des suffrages exprimés. Il a exprimé sa gratitude aux sénateurs élus pour "ce plébiscite", assurant que le sénat va "contribuer à prendre des lois simples" et compréhensibles.

Le nouveau président a annoncé la mise en place d’"un comité ad’hoc pour la proposition d’une loi organique relative au fonctionnement du sénat" et une "résolution devant permettre de composer a minima le fonctionnement" de l’institution.

Le sénat sera composé de 99 membres. 33 seront nommés par le président ivoirien Alassane Ouattara.

La rentrée solennelle du nouveau sénat ivoirien, est prévue le 12 avril à Yamoussoukro.