Rencontre Ouattara, Bédié sur fond de tensions ce mardi à Abidjan

Le Chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara rencontre ce mardi en fin d’après-midi au Palais présidentiel, sur fond de tensions, son grand allié au sein de la majorité présidentielle, le chef du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié.

Une énième rencontre Ouattara et Bédié

"Echange avec le Pdt Henri Konan Bédié, à 17h, au Palais de la Présidence de la République", a transmis lundi nuit par SMS le service communication de la Présidence à ALERTE INFO.

Cette rencontre, la première depuis de longs mois entre les deux hommes, qui se rencontraient beaucoup plus régulièrement autrefois, intervient dans un contexte de tensions entre leurs deux partis sur les sujets du parti unifié, devant naître de la fusion des deux formations politiques, et de l’alternance en 2020.

Alors que le Rassemblement des républicains (RDR), le parti de M. Ouattara, pousse pour que le parti unifié soit constitué "avant 2020", le PDCI d’Henri Konan Bédié est plutôt favorable à une mise en place après la présidentielle de 2020. Et demande surtout avec insistance que la question de l’alternance en sa faveur soit tranchée.

Pour le RDR, c’est à l’intérieur du parti unifié que la question de l’alternance devrait être résolue.

Depuis quelques mois, la tension est montée entre le RDR et le PDCI. Des responsables des deux partis s’attaquant verbalement par journaux interposés ou simplement pendant des rencontres politiques.

Cette rencontre devrait donc taire les rumeurs de dissensions entre le deux hommes que la presse disait être en froid.

"Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ne se parlent plus, et n'échangent que par courrier (…) Le fossé se creuse entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, son allié au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) (…) Les deux hommes ne communiquent plus que par courrier ou par émissaires interposés – comme Amadou Soumahoro, le vice-président du Rassemblement des républicains (RDR) ou Marcel Amon Tanoh, le ministre des Affaires étrangères", a écrit mercredi Jeune Afrique sur son site internet

Poursuivant le magazine panafricain croit savoir que M. Ouattara "a écrit le 21 mars à Bédié, répétant n’avoir jamais fait de promesse d’alternance et lui conseillant de se positionner en faveur du parti unifié".

"La semaine précédente, (M. Bédié) avait fait annuler in extremis une cérémonie de signature du manifeste du parti unifié, prévue le 19 mars à Yamoussoukro… Le chef du PDCI n’en démord pas : la question de l’alternance doit être réglée avant d’envisager cette fusion", a précisé Jeune Afrique.