A Yamoussoukro, la réfection des voiries passe mal (REPORTAGE)

A la veille de l’installation des 66 nouveaux sénateurs ivoiriens jeudi à Yamoussoukro (capitale politique), la réfection des voiries au quartier Fondation, siège du sénat, passe mal chez des habitants de la ville.

Yamoussoukro fait sa toilette avant l’installation du sénat

Dans les restaurants, les bars et transports en commun, à Yamoussoukro, le constat est presque le même. Les populations ne cachent pas leur colère de voir que seules les voies aux alentours du Sénat ont été réhabilitées.

"Pourquoi ce sont les voies qui mènent à la fondation seulement ils ont été arrangé ?, alors qu’il y a beaucoup de routes dans la ville qui ne sont pas en bon état", se plaint Boukary Traoré, chauffeur de taxi.

"La plupart des grandes artères de Yamoussoukro sont dégradés depuis des années. S’ils veulent refaire les routes ils doivent faire un travail général. Pourquoi choisir des endroits et laisser d’autres ? S’interroge furieuse dame Nina Kouamé, restauratrice.

Sur les routes entièrement restaurées de la Fondation Félix Houphouët Boigny, une dizaines de forces de l’ordre ont quadrillé le périmètre.

Des fouilles minutieuses sont faites par des éléments de la gendarmerie. Coffre à gants, intérieur des véhicules, rien ne passe inaperçu.

"Monsieur, je suis désolé mais vous ne pouvez pas passer par là. La voie est fermée, faites le tour", suggère un policier à Kouakou Kouadio, un enseignant d’une quarantaine d’année, qui tentait de stationner devant une pharmacie.

Tout énervé, M. Kouadio estime que "non seulement quand il y a un événement dans cette ville les voies sont fermées à la circulation, mais ce qui est écœurant, c’est le fait d’avoir réhabilité uniquement le périmètre de la fondation", décrit-il, avec un air résigné.

Sa compagne, quant à elle, "pense que c’est du favoritisme", ajoutant que "toutes les voies de cette ville sont foutues, mais comme ils viennent pour faire la fête, ils arrangent les espaces où ils doivent circuler", avant de lancer des jurons.

Au total, près de 2 Km de voies, truffées de nids de poules ont été réhabilités autour de la Fondation.

A l’intérieur de la fondation, des manœuvres font des travaux pour rendre plus coquette l’institution qui accueillera les premiers sénateurs.

Drissa Koné , assis devant sa cour à Makora, un nouveau quartier à l’Ouest de la ville, dont les rues ne sont pas bitumées, "n’aime pas le fait que les périmètres de la fondation soit réhabilités car c’est du favoritisme", selon lui.

Il est 10H00 (GMT et locale), malgré la chaleur, le marché de Mofété (Centre ville) grouille de monde. Tout semble bien se passer entre Rokiaya Kamagaté vendeuse de mangues et ses voisines, jusqu’à ce qu’elle demande à l’une d’entre elles de l’accompagner vers la fondation pour une petite course.

Malgré les négociations, la voisine de Rokiaya refuse de l’accompagner.

"Une chose est sûre, les autorités veulent juste embellir la fondation et non la ville donc qu’ils fassent ce qu’ils ve