Côte d'Ivoire: Classement FIFA, les Eléphants traînent à la 67e place

Les Eléphants de Côte d'Ivoire ont gagné trois places dans le dernier classement FIFA publié ce jeudi. En dépit de ces quelques points glanés, la sélection ivoirienne patauge toujours dans les profondeurs du classement.

Les Eléphants hors du Top 10 africain au classement FIFA

A la faveur du récent calendrier international, les Eléphants ont livré deux rencontres amicales qui se sont soldés par un match nul contre les Eperviers du Togo (2-2) et une victoire contre la Moldavie (2-1). Ces résultats ont permis à l'équipe ivoirienne de gagner trois places au classement FIFA du mois d'avril. Du 70e rang, les Pachydermes occupent donc la 68e place mondiale.

Cependant, ce classement n'est pas du tout reluisant pour les champions d'Afrique 2015 qui peinent, jusque-là, à revenir sur le devant de la scène. D'ailleurs, la sélection ivoirienne pointe à la 13e place sur le plan africain.

Dans le Top 10 du classement africain, nous avons successivement la Tunisie (14e), le Sénégal (28e), RDC (38e), Maroc (42e), Egypte (46e), Nigeria (47e), Cameroun (51e), Ghana (51e), Burkina (53e), Cap Vert (58e).

Yao Kouassi Gervais dit Gervinho et ses coéquipiers devront donc batailler dur pour revenir à leur meilleur niveau. Cela passe nécessairement par les prochains matchs amicaux prévus pour juin prochain, en prélude au Mondial 2018 en Russie auquel la Côte d'Ivoire ne participera pas non plus.