Côte d’Ivoire: 301 prisonniers d’opinion détenus (Desiree Douaty)

Desiree Douaty, présidente de l’Association des femmes et des familles des détenus d’opinion de Cote d’Ivoire (AFFDO-CI), dit avoir dénombré à ce jour 301 prisonniers, essentiellement des partisans de l’ancien chef de l’Etat Laurent Gbagbo, incarcérés dans le pays, sept ans après la fin de la crise postélectorale et a plaidé jeudi pour leur libération.

Desiree Douaty lutte pour la libération des prisonniers politiques

“Pour ce qui est du point des détentions, il faut noter que plusieurs pressions nationales et internationales ont fait passer le nombre des détenus d'opinion, de 800 en 2013 à environ 300 aujourd'hui’’, a déclaré la présidente et porte-parole de l’association, Desiree Douaty, fille de l’ancien ministre Alphonse Douaty, lors d’une conférence de presse à son domicile à Cocody (Abidjan).

“Ces chiffres, naturellement, ne prennent pas en compte les personnes détenues dans des lieux de détention inconnus’’, a-t-elle précisé, avant de communiquer les chiffres sur le nombre de prisonniers par lieux de détention dans le pays.

Desiree Douaty a fait le bilan des prisonniers en détention

Ainsi, l’AFFDO-CI dit avoir dénombré 228 personnes à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), 03 à l‘école de gendarmerie d’Abidjan dont l’ex-Première dame Simone Gbagbo, 34 à la maison d’arrêt militaire d’Abidjan (MAMA), 15 à Dimbokro (Centre), 07 au camp pénal de Bouaké (Centre) et à Abengourou, 3 à Boundiali (Nord), 1 personne à Bouna (Nord-est), à Man (Ouest), Korogho (Nord) et Katiola (Centre).

L’association des femmes et des familles des détenus d'opinion en Côte d'Ivoire dont “l’objectif est de veiller aux respects des droits des détenus et de contribuer à leur libération’’, est composée des Femmes (épouses, mères, sœurs, tante, cousines, amies) et des Familles (frères, pères, oncles, amis, cousins) des prisonniers.

Selon Désirée Douaty, sept détenus sont décédés en prison “pour manque de soins médicaux’’.