CIV/Parti unifié:Ouattara a reçu mandat du RDR pour signer l’accord

Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, président d’honneur du Rassemblement des républicains, a reçu mandat de la première responsable du parti, Henriette Dagri Diabaté, pour signer au nom du RDR l’accord de création du parti unifié, a affirmé vendredi à Abidjan un membre de la direction.

“Le président d’honneur a reçu mandat de la présidente pour signer au nom du RDR’’, a déclaré Adama Bictogo, lors d’une conférence de presse au siège du parti à Cocody Rue Lepic.

Après des mois de tensions entre M. Ouattara et le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié, les chefs des partis de la majorité présidentielle se sont engagés à fusionner leurs formations politiques au sein d’une entité dénommée RHDP.

Maintes fois annoncée, sans cesse repoussée et parfois quasi-enterrée, la création de cette formation politique a été finalement officialisée par les six chefs des partis de la majorité présidentielle, qui ont rendu leur “accord politique’’ public.

Dans le texte, les partis disent proclamer “leur volonté de créer un nouveau parti’’. Celui-ci s’appellera Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), est-il précisé.

En bas de page, figurent ainsi les six signatures des représentants des partis du RHDP : l’Union pour la paix en Côte d’Ivoire (UPCI), le Parti ivoirien des travailleurs (PIT), le Mouvement des forces d’avenir (MFA), l’Union pour la démocratie et a paix en Côte d’Ivoire (UDPCI), le PDCI et le RDR. Néanmoins, contrairement aux autres formations, ce n’est pas Mme Diabaté, mais M. Ouattara, qui a apposé son paraphe.

Des congrès extraordinaires doivent désormais avoir lieu dans chacun des six partis pour adopter cet accord politique. Le RDR a annoncé que le sien se tiendrait le 5 mai, l’UPCI se rassemblera le 28 avril et l’UDPCI le 12 mai…

Face à la presse, M. Bictogo, président du comité d’organisation, a expliqué que seuls les membres statutaires, 9.206 au total, devraient participer à ce congrès extraordinaire dont le thème est : “le RHDP, parti unifié, une nouvelle chance historique pour la Côte d’Ivoire’’.