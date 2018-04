Côte d’Ivoire, le Secteur bancaire récolte plus de 9.500 milliards FCFA

Le secteur bancaire en Côte d’Ivoire se porte bien. Il a collecté plus de 9.500 milliards FCFA en 2017, pour plus de 9.000 emplois, a annoncé mardi 24 avril 2018 M. Guy Koizan, président de l’Association des professionnels des banques et établissements financiers (APBEF-CI) à une cérémonie.

Le Secteur bancaire ivoirien en progression

"Au 31 décembre 2017, le secteur bancaire ivoirien a collecté des ressources supérieures à 9.500 milliards FCFA, pour plus de 9.000 emplois, soit une croissance de plus de 20% en glissement annuel", a confié M. Koizan, à la cérémonie de la rentrée officielle de l'APBEF-CI, association qu’il dirige.

Le Produit net bancaire (PNB) "a connu une progression moyenne trimestrielle de 150 milliards FCFA et s’est affiché à 448,21 milliards au 30 septembre 2017", a-t-il encore ajouté sans manquer de se félicitant des "avancées notables" enregistrées et qui permettent la consolidation de "la dynamique de ces cinq dernières années".

L’Apbef-ci a "relevé le niveau de (son) accompagnement au profit des PME", conformément à la volonté du président ivoirien, Alassane Ouattara, qui avait "demandé au secteur bancaire d’accroître ses financements" à l’endroit des petites et moyennes entreprises, à l’inauguration de la maison de l’entreprise en 2014.

"A cet effet, les engagements des banques en faveur des PME à l’édition 2016 du Forum la Finance S’engage se sont chiffrés à 1.276 milliards, soit le 1/3 des besoins estimés".

Le taux de bancarisation se situe autour de 16% en Côte d’Ivoire.