CIV : Cissé et Gbagbi défient les dieux grecs et remportent l'or

Avec Cissé Cheick Sallah et Ruth Gbagbi, le Taekwondo ivoirien a encore de beaux jours devant lui. Les deux taekwondos in ivoiriens viennent de remporter des médailles d'or lors d'une compétition en Grèce.

Taekwondo, Cissé Cheick et Ruth Gbagbi s'imposent à Athènes

Les sports de combat ont vraisemblablement deux grands maîtres ivoiriens qui sont en train de s'imposer à travers le monde. Après avoir respectivement remporté la médaille d'or et la médaille de bronze dans la discipline Taekwondo aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro, Cissé Cheick Sallah et Ruth Gbagbi ne cessent de faire parler d'eux à travers la planète.

Les deux Ivoiriens viennent de survoler partenaires et adversaires à Athène en raflant la médaille d'or à la President's Cup de Grèce. Le champion olympique a compéti dans la catégorie des -80 kg. Opposé en finale au Grec Apostolos Telikostoglou pourtant favori, l'Éléphant taekwondo in n'a pas du tout tremblé. Il a fait montre de son expérience et de sa très grande maîtrise pour venir à bout de son adversaire. Quant à sa compatriote, elle a terrassé de la Croate Matea Jelic en finale des -67 kg

Au terme de ces victoires héroïques, Cissé Cheick Sallah a déclaré avec un brin de fierté : « Après les Championnats d'Afrique, j'étais tellement déçu, alors je suis allé à la gym et j'ai travaillé très dur avec mon entraîneur Juan Ramos et Ruth Gbagbi, mon coéquipier et mon autre champion. » Avant d'ajouter : « J'ai travaillé si dur pour me préparer et aujourd'hui, j'ai eu de bonnes victoires qui m'ont donné le courage de me battre. En finale, j'ai dû me battre avec Apostolos Telikostoglou, qui a fait du bon boulot toute la journée et qui était en forme. Mais je suis un champion. Je m'adapte toujours et j'ai produit mon meilleur combat pour prendre l'or. »