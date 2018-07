Côte d'Ivoire : Alternance 2020, le soutien de Ahoussou à Bédié

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Alors que le PDCI est traversé par un courant qui tend à mettre à mal sa cohésion, Jeannot Ahoussou-Kouadio a lancé un appel pour faire bloc autour de Bédié. Cet appel pourra-t-il être entendu par Adjoumani et les autres membres de « Sur les traces d'Houphouët-Boigny » ?

Ahoussou - Kouadio pour une candidature PDCI en 2020

C'est le branle-bas ces derniers temps au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), où l'on constate une certaine cacophonie au niveau de la haute direction du parti. Le récent Bureau politique du vieux parti avait clairement subordonné l'adhésion au Parti unifié à l'alternance 2020 en faveur d'un militant actif du PDCI. Mais certains cadres, dont le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani, ont décidé de faire volte-face en créant un courant, « Sur les traces d'Houphouët-Boigny », qui est favorable à la nouvelle entité politique, chère au président Alassane Ouattara.

Aussi, face aux dissensions au sein du parti septuagénaire, Jeannot Ahoussou-Kouadio a décidé d'appeler les cadres du parti à mettre balle à terre et à faire bloc autour d'Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA. Les préparatifs des obsèques de Jean Konan Banny, un dinosaure du parti créé par Félix Houphouët-Boigny, était l'occasion toute trouvée par le président du Sénat pour appeler ses autres camarades à la cohésion.

« Faisons bloc autour du président Henri Konan Bédié pour consolider notre cohésion. Nous devons l’encourager à rassembler tous les enfants d’Houphouët-Boigny. Nous devons surtout le soutenir pour qu’il continue d’être le ciment du RHDP, afin que le mur que nous avons commencé à construire ensemble, depuis 2010, ne se fissure pas », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Nous avons un bien commun à préserver : la Côte d’Ivoire et Jean Konan Banny, disciple d’houphouët-Boigny, pour lequel nous sommes ici réunis, ne serait pas fier de nous si par nos actes, nous consacrions la division au PDCI. »

Taxé d'être proche du président Ouattara, l'ancien Premier ministre vient en effet de réaffirmer son soutien à la position du président Bédié qui milite en faveur de l'alternance en faveur d'un militant actif du PDCI pour la présidentielle de 2020. Mais ce choix est loin d'avoir un écho favorable à la rue Lepic, ou le président d'honneur du Rassemblement des républicains (RDR) semble agacé par les tergiversations de son allié du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

« Aller à tous les rendez-vous avec un PDCI-RDA fort, structuré, actif et mobilisé », tel est le leitmotiv de ce cadre du pays Baoulé. Ainsi, préconise-t-il « peu de discours et plus d’actions » afin de redynamiser les structures de base du parti qui semblent perdues dans la cacophonie qui règne au sein du PDCI. Il appelle par ailleurs à une cohésion au sein de la coalition au pouvoir pour continuer à diriger le pays ensemble.

Cependant, entre les mots et les réalités du terrain, le fossé est souvent insurmontable. A moins que son appel soit entendu par les uns et les autres.