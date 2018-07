BF/ putsch manqué: Michel Birba nie les faits qui lui sont reprochés

L'adjudant Michel Birba, quinzième accusé interrogé dans le cadre du procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina, a affirmé mercredi qu'il ne reconnait aucun des trois chefs d'accusation dont il fait l'objet.

Michel Birba nie en bloc les chefs d'accusations

A la question du président du tribunal militaire, Seydou Ouédraogo, s'il reconnait les accusations de complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat, complicité de meurtre et complicité de coups et blessures volontaires, dégradation aggravée de biens, l'adjudant (Michel Birba) de 53 ans, marié et père de quatre enfants, a répondu par la négation.

Seydou Ouédraogo a alors suspendu l'interrogatoire de l'accusé, qui débutera véritablement vendredi.

Le 16 septembre 2015 des soldats de l'ex-régiment de la sécurité présidentielle (RSP, dont faisait partie l'adjudant) ont interrompu le conseil des ministres qui se tenait à la présidence et retenu de force le président de la transition Michel Kafando, l'ex-Premier ministre IsaacZida, et les ministres Réné Bagoro et Augustin Loada.

84 personnes (dont neuf en fuite) sont poursuivies pour "attenta à la sûreté de l'Etat", lors du putsch avorté de septembre 2015. Parmi les accusés figurent le général Gilbert Diendéré, chef de l'ex-régiment de la sécurité présidentielle (garde rapprochée de l'ancien président Blaise Compaoré chassé du pouvoir en octobre 2014) et le général Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré.

La résistance populaire à la tentative de coup d'Etat a officiellement fait 14 morts et une quarantaine de blessés.

Dans la même affaire, le caporal de 30 ans a soutenu être à son domicile le 16 septembre 2015 et pas à la présidence, comme certains accusés ont pu l’affirmer devant le juge d’instruction.

