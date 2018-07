Côte d’Ivoire: Soro Guillaume évoque les manoeuvres pour l'évincer

Soro Guillaume, président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, évoque sa relation devenue exécrable avec le Président Alassane Ouattara dans une interview exclusive sur RFI et France 24. Il a parlé également des manoeuvres qui seraient engagées par les dirigeants du RDR pour le destituer de la Présidence du parlement ivoirien. Dans cette interview qui sera suivie d’un débat, l’ancien patron de la rébellion des Forces Nouvelles passe en revue toutes les autres questions de l’actualité brulante en Côte d’Ivoire.

Soro Guillaume s'exprime sur la rumeur de son éviction

Après un séjour au Canada où il était en mission parlementaire, prévue depuis une année, Soro Guillaume s’est ouvert à France 24 et RFI, dans une interview exclusive qui sera suivie d’un débat. Joël Messan, porte-parole du RDR, Valentin Kouassi, président de la JPDCI et Bernard Houdin, porte-parole du président Laurent Gbagbo se contrediront sur le plateau de la radio.

Dans cette interview, Guillaume Soro évoque son absence à l’AGC Constitutive du RHDP en parti unifié. L’absence de Henri Konan Bédié à ce rassemblement ainsi que ses intentions par rapport à la prochaine élection présidentielle sont également au menu des échanges avec le journaliste Alain Foka. Le Président de l’Assemblée national ivoirienne a aussi évoqué la réconciliation, ses avancées, ses insuffisances du fait des extrémistes des deux camps Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara…

Le PAN Soro Guillaume a surtout été interrogé d'entrée d’interview sur la rumeur de son éviction de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire en fomentation par des élus du RDR. Il confié : "Vous parlez de rumeurs. Je l'apprends en même temps que vous. Je pense que la relation excellente que j'ai avec le Président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, me porte à croire que ce n'est qu'une rumeur."

Relancé sur la qualité de sa relation justement avec le Président Ouattara, il précise : "Je dis que la relation entre le Président de la République et le Président de l'Assemblée Nationale…, mais la relation entre le président Ouattara et Guillaume Soro résiste aux intempéries d'entourages, parfois excessif, et j'en subis très souvent le courroux, mais on peut dire qu'au-delà de nos entourages, notre relation demeure solide et excellente..."

Découvrez l’interview de Soro Guillaume sur France 24 et RFI…