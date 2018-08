Côte d'Ivoire: Le Stade Victor Biaka Boda n'a jamais été refusé au PDCI (Responsable)

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le directeur régional des sports chargé de la région du Goh (centre ouest ivoirien), Anasse N'cho Marcelin, a affirmé jeudi, que le stade Victor Biaka Boda "n'a jamais été réfusé au PDCI" pour son meeting d'hommage a son président Henri Konan Bédié.

Le stade n'a pas été refusé au PDCI selon les autorités de la ville de Gagnoa

"A ma connaissance, le stade Víctor Biaka Boda n'a jamais été refusé au PDCI pour son meeting du samedi comme veut le faire croire une certaine presse" a affirmé M. N'cho.

Les cadres du parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI ont décidé de rendre un hommage au président du parti Henri Konan Bédié au stade Victor Biaka Boda de Gagnoa.

Mercredi, le président du comité d'organisation de la céremonie d'hommage à Bédié, le sénateur André Logbo avait annoncé le refus du stade au PDCI par les autorités ivoiriennes.

"Nous tenons à porter cette information aux Ivoiriens à savoir que le stade Biaka Boda a été refusé au PDCI-RDA pour la tenue de sa manifestation. Cela dit, notre cérémonie aura bel et bien lieu à la date prévue seul le lieu change" a-t-il déclaré.





"La vérité est que ni le ministère des sports ni moi-même n'avons reçu aucun courrier pour nous signifier que la cérémonie dont la tenue avait été accordée sous réserve du payement du droit d'accès au stade avait été reportée à une autre date".



C'est ça qui est la réalité. Sinon dire que le stade a été refusé au parti à cause d'un match de gala ce n'est pas ça la vraie raison a-t-il expliqué.



Pour M. N'cho, les responsables du PDCI "n'ont pas respecte la procédure en vigueur dans ce cas de figure, c'est tout" ajoutant : "Ils m'ont joint et je leur ai dit d'écrire au ministère des Sports et de s'acquitter du droit exigé pour avoir au stade" .