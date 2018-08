Côte d'Ivoire : Régionales, PDCI ou RHDP ? Djédjé Mady fait son choix

Alors que de fortes rumeurs l'annonçaient candidat du RHDP unifié, le Pr Alphonse Djédjé Mady a tenu à clarifier sa position. Pour les élections locales, le président sortant du Conseil régional du Haut Sassandra est allé prendre l'onction de Bédié, président du PDCI-RDA

Djédjé Mady pas concerné par le Parti unifié

A l'issue du 12e Congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) juin 2013, les relations entre le président Henri Konan Bédié et son challenger Alphonse Djédjé Mady s'étaient fortement dégradées. Aussi, pour certains poches du pouvoir, ce froid entre le président du PDCI et son ancien Secrétaire général allait faire pencher ce dernier du côté du Parti unifié. Que nenni.

Le professeur Alphonse Djédjé Mady, par ailleurs Président du Conseil régional du Haut-Sassandra est allé réitérer sa fidélité à son parti et au président Bédié. Aussi, annoncé par une certaine opinion comme candidat du RHDP lors des élections locales du 13 octobre prochain, le Pr Mady a tenu à lever toute équivoque.

Après une audience à lui accordée par le président du vieux parti à sa résidence de Cocody - Les Ambassades, ce mercredi 22 juin, l'ancien président du Mouvement des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire (MEECI) a déclaré : « Nous sommes venus saluer le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Il vient de me faire l’honneur de conduire la liste des frères qui sont autour de moi, au niveau du Haut-Sassandra avec la bénédiction du PDCI-RDA. »

Mieux, le Sphinx de Daoukro a enjoint son ancien collaborateur de ratisser large dans sa région en vue de former une coalition avec les membres d'autres partis. « Nous avons reçu ses instructions claires et fermes et nous nous rendons à Daloa pour composer cette liste et la conduire à la victoire », a-t-il fait savoir.

Notons que la tentative de débauchage de Djédjé Mady au profit du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP, Parti unifié) n'a pu prospérer en dépit des nombreuses tractations.