Côte d'Ivoire: Retour de Ouattara à Abidjan après un séjour fructueux en Chine

Au terme de sa visite d'Etat en Chine et la participation au Sommet Chine-Afrique, Alassane Ouattara a pris son vol, ce 4 septembre, pour regagner Abidjan. Le séjour du président ivoirien dans l'Empire du Milieu a été très fructueux.

Le président Alassane Ouattara rentre de la Chine

Premier président africain à atterrir à Beijing, le 28 août dernier, Alassane Ouattara était au four et au moulin en Chine pour positionner la Côte d'Ivoire dans les priorités d'investissements des dirigeants et hommes d'affaires chinois.

Aussi, lors de sa rencontre avec le président Xi Jinping, cinq accords de coopération ont été signés entre les deux Etats. Neuf accords commerciaux, dont celui de la construction d'une centrale thermique à San Pedro, ont été signés avec des entreprises chinoises.

Le président ivoirien a visité la grande muraille de Chine et déposé une gerbe de fleurs au Monument aux Héros du Peuple à la place Tiananmen à Beijing. Il a par ailleurs participé au 7e Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), ce lundi. Ce sommet avait pour thème : « Construire une communauté de destin Chine - Afrique encore plus solide pour une coopération gagnant - gagnant ». Le président Ouattara a également pris part à deux tables rondes des Chefs d’État consacrées aux problèmes régionaux et internationaux.

Au terme de ce périple, le chef de l'Etat a regagné la Côte d'Ivoire en compagnie de la première dame Dominique Ouattara et du reste de sa délégation.