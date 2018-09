Côte d'Ivoire: Opérations militaires à la frontière ivoiro-libérienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Les armées ivoirienne et libérienne ont lancé des opérations militaires conjointes à la frontière entre les deux pays. Ces opérations consistent en des patrouilles fluviales sur le fleuve Cavally, frontière naturelle entre les deux pays.

Le Cavally, théâtre d'opérations militaires ivoiro-libériennes

Le Liberia et la Côte d'Ivoire sont deux pays frontaliers de l'Afrique de l'Ouest qui ont été secoués par des crises militaro-politiques. Aussi, du fait de la circulation d'armes de guerre entre les deux frontières, il y a une recrudescence d'insécurité dans cette zone abritant des groupes armés et des individus de tout acabit qui y ont installé une véritable zone de trafic en tous genres.

Plusieurs attaques armées sont d'ailleurs parties de cette zone frontalière pour s'étendre dans un pays comme dans l'autre. Ainsi, dans l'optique de pacifier la frontière et faciliter les échanges commerciaux et la cohésion entre les populations de ces deux États voisins, les autorités sécuritaires ivoiriennes et libériennes ont initié des opérations militaires conjointes pour débusquer d'éventuels malfrats.

Des patrouilles conjointes de policiers, gendarmes, douaniers et militaires ont donc été déployées, ce jeudi 6 septembre, sur le fleuve Cavally à bord de navettes et des hors-bord. Parties des villages Prollo et Bliéron en Côte d'Ivoire, ces patrouilles auront pour point focal la localité de Kablake au Liberia. Ces opérations se dérouleront pendant plusieurs jours.

Notons que ces opérations financées par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l’Organisation internationale des Migrations (OIM) permettront aux gouvernements ivoirien et libérien d'accroître leur coopération transfrontalière.

Toutefois, l'on s'interroge sur la nécessité de telles opérations à deux ans de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Y'aurait'il des menaces qui nécessitassent que les forces de défense et de sécurité des deux pays se mettent en alerte maximale ? Quoi qu'il en soit, des faits antérieurs démontrent à souhait que la sécurité est un défi quotidien.