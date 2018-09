Côte d'Ivoire: Alain Toussaint lance African Daily Voice, un média panafricain

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Dans sa volonté de donner des informations authentiques sur l'Afrique, Alain Toussaint lance African Daily Voice. Cette agence de presse panafricaine de l'ancien conseiller en communication de Laurent Gbagbo sera basée à Malabo, en Guinée équatoriale et proposera des émissions en plusieurs langues.

Alain Toussaint enrichit le paysage médiatique africain

Se lançant dans le paysage médiatique africain, le franco-ivoirien Alain Toussaint entend briser les codes avec un contenu qui peut et doit faire la différence. Tel est le leitmotiv de ce talentueux communicant qui vient avec African Daily Voice (ADV), un média panafricain multinational ayant pour ambition de révolutionner le regard du monde transatlantique sur le continent.

A cet effet, ADV qui est basée à Malabo (Guinée équatoriale) et dispose d'une représentation à Casablanca (Maroc), émettra en Français, Anglais et Arabe, et accordera la primauté à la voix africaine.

Conscient des réalités du terrain et surtout des attentes des téléspectateurs africains, l'initiateur de ce vaste projet se veut rassurant : « La révolution digitale offre l’opportunité de bâtir un groupe média global et ambitieux au service de l’Afrique. » Avant de donner le contenu de sa ligne éditoriale : « Les réseaux d’information restent dominés dans nos pays par les médias occidentaux. Leurs récits des événements africains ne reflètent pas toujours la véritable identité de nos peuples, notre culture, notre langage. Ils ont imposé leur propre vision du monde, soucieux avant tout de préserver leurs intérêts. »

Pour ce faire, il s'est fixé une ligne de conduite à un double niveau : livrer la bonne information au public cosmopolite et l’art de faire du bon journalisme. Voilà pourquoi il entend exercer son métier dans la grandeur et l’esprit des fondateurs de la science de la communication, sans toutefois trahir le fétichisme puriste.

Dans l'optique de quadriller le continent afin de collecter des informations de sources sures, ADV a installé des représentations régionales à Alger (Algérie), Abidjan (Côte d’Ivoire), Douala (Cameroun), Kinshasa (RDC), Bangui (RCA), Johannesburg (Afrique du Sud), Addis-Abeba (Ethiopie), Lagos (Nigeria), Dakar (Sénégal) et Antananarivo (Madagascar).