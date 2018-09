Le FPI soutient la liste du RHDP aux municipales à Yamoussoukro

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Simon Koffi Kouamé, le secrétaire général de la frange du Front populaire ivoirien (FPI, opposition) conduite par Pascal Affi N’Guessan, à Yamoussoukro (centre), a affirmé lundi qu’il soutient la liste du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir), aux élections municipales d’octobre, assurant que c’est "la liste de l’union", lors d’une conférence de presse.

A Yamoussoukro, le FPI rejoint le RHDP pour le développement

"Le FPI a décidé de soutenir la liste du RHDP" aux municipales à Yamoussoukro (capitale politique), a affirmé M. Kouamé, estimant qu’elle est "une liste de l’union", et qu’il n’acceptera pas que sa formation politique se fasse "ridiculiser" par ces adversaires à ces élections, face à des journalistes.

Selon Simon Koffi Kouamé, "quand on parle de développement, on ne doit plus parler de parti politique", mais plutôt soutenir celui qui a répondu "aux aspirations de la population".

Il a rappelé que l’enjeu de cette élection à Yamoussoukro, n’est pas le "combat entre les différentes formations politiques", mais celui du développement" de la cité.

Le secrétaire général a soutenu qu’en "ce qui concerne le développement de la ville, les cadres doivent se mettre ensemble", assurant qu’il n’a pas été "acheté" par la coalition au pouvoir (RHDP).

Le secrétaire général du FPI à Yamoussoukro a garanti qu’il travaille pour le "repositionnement" de son parti politique dans la ville.

A Yamoussoukro, cinq candidats sont en lice pour les élections municipales, dont le FPI, le PDCI, la fille de président Félix Houphouët Boigny, comme indépendante.

Relativement au candidat de son parti politique, Simon Koffi Kouamé, a souligné que la candidature "n’engage" que le concerné et qu’il ne s’y "reconnaît" pas.

Mercredi 12 août, le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Touré avait annoncé que le début la campagne pour les élections locales du 13 octobre aura lieu du 28 septembre au 11 octobre, à l’issue d’un conseil des ministres.