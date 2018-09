Côte d'Ivoire: Réforme de la CEI, la JPDCI rejoint officiellement l'opposition

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le rapprochement entre la JPDCI et la JEDS ne cesse de se formaliser au fil des jours. Pour la réforme de la CEI, les deux mouvements de jeunesse ont décidé d'unir leurs forces pour mener le combat.

Visite de la JPDCI à Koua Justin après sa libération

A l'issue du meeting à Anono de la plateforme de l'opposition "Ensemble pour la démocratie et la souveraineté" (EDS), Innocent Yao, président de la JPDCI rurale, et Koua Justin, président de la JEDS, avaient été arrêtés et conduits à la préfecture de police, ce jeudi, pour s'expliquer sur leur sortie musclée contre le Président Alassane Ouattara.

Mais après la libération du leader de la jeunesse de l'opposition, il a reçu, ce vendredi, la visite de Valentin Kouassi, le président de la jeunesse du parti démocratique de Côte d'Ivoire (JPDCI) urbaine. Accompagné de plusieurs membres de son bureau, le fidèle lieutenant du Président Henri Konan Bédié a osé franchir le rubicond en annonçant son appartenance à l'opposition.

Aussi, il entend s'allier à l'opposition radicale pour mener le combat de la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI). « Nous sommes désormais tous dans l'opposition », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Donc c'est en tant qu'opposant que nous sommes venus te saluer et profiter pour peaufiner des stratégies pour les batailles à venir, à savoir la refonte de la CEI partisane et les élections locales. »

Notons qu'à sa libération, Koua Justin avait lancé à l'égard des dizaines de militants venus l'accueillir : « Restez mobilisés, restez déterminés, restez engagés. Le chemin que nous avons emprunté est un chemin difficile, c’est un chemin rempli d’épines, remplis d’obstacles, mais ce chemin-là, nous allons y arriver. Donc, je compte sur la discipline de chacun. Rentrez dans vos bases et restez à l’écoute ! »

L'opposition contre le régime d'Abidjan ne cesse donc de s'agrandir et de se renforcer pour un combat qui s'annonce d'ores et déjà tendu.