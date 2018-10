Côte d'Ivoire : Tiken Jah Fakoly célèbre le divorce PDCI - RDR

Comme à son habitude, Tiken Jah Fakoly a à nouveau qualifié l'alliance politique entre le PDCI-RDA et le RDA de préjudiciable pour le peuple ivoirien. Voilà pourquoi le reggaeman jubile à l'annonce du divorce entre les deux (ex-)maillons forts de la majorité présidentielle.

PDCI ou RDR, Tiken Jah Fakoly se range du côté du peuple

Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ne parlent plus le même langage. Les dissensions entre le Président de la République et le président du PDCI ont été suscitées par une incompréhension au sujet de l'alternance 2020. Alors que le président du vieux parti milite pour une alternance en faveur d'un militant actif du PDCI-RDA, en reconnaissance du soutien à l'élection (2010) et à la réélection (2015) du Président Ouattara, ce dernier indique que tout le monde pourra se présenter, et que seul le meilleur sera retenu comme le candidat de la coalition.

Ainsi, cette dichotomie a-t-elle entrainé un divorce quasi irréversible entre les deux (anciennes) têtes fortes du RHDP. Mais au lieu de s'inquiéter des tensions politiques et des risques de déstabilisation que cette mésentente pourrait entrainer, Tiken Jah Fakoly applaudit plutôt des deux mains cette fracture.

A en croire cet artiste engagé, qui ne manie nullement pas la langue de bois : « Le divorce entre le PDCI et le RDR était prévisible. Je pense qu’on avait un serpent à deux, alors qu’on avait voté une seule tête. »

Pour la star ivoirienne, cette séparation entre Alassane Ouattara et Konan Bédié est très salutaire pour le peuple qui aspire à une véritable offre politique qui ne soit basée sur la religion, encore moins sur le communautarisme. Mais la seule valeur à promouvoir doit être le projet de société de chaque candidat. « A mon humble avis, cela arrange la population ivoirienne, car chaque parti politique pourra présenter un candidat à la présidentielle de 2020. Ceux-ci devront proposer des projets de sociétés qui pousseront les ivoiriens à ne plus voter par communautarisme », a-t-il déclaré sur le plateau de la Radio BBC.

Notons que le PDCI et le RHDP unifié s'affrontent pour les élections régionales et municipales du 13 octobre prochain.