Côte d'Ivoire: EDS appelle ses millitants à s'abstenir pendant les élections locales

La Plateforme politique, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), a appelé jeudi, à Abidjan ses millitants à s'abstenir pendant les éléctions régionales et municipales couplées du 13 octobre prochain,dans un communiqué.

La plateforme EDS ne participera pas aux élections

Après le reniement de la parole donné du chef de l’Etat, M. Alassane Ouattara, le 05 septembre 2018, de retour d’un voyage en Chine, alors qu’il avait pris l’engagement officiel, le 06 août 2018, de réformer la Commission en charge des élections « avant les prochaines élections » y compris les scrutins régionaux et municipaux du 13 octobre 2018, EDS a longuement dénoncé et condamné cette volte-face inacceptable du chef de l’exécutif ivoirien.

Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté, prenant à témoin la communauté nationale et internationale, a appelé, avec insistance le chef de l’Etat, à ouvrir, sans attendre, un dialogue inclusif avec toutes les parties prenantes en vue de procéder, de façon consensuelle, à la réforme en profondeur de la CEI actuelle, devenue illégale et illégitime depuis le 17 novembre 2017, date d’échéance du délai de 12 mois imparti à l’Etat pour exécuter la décision de la Cour Africaine des droits de l’Homme et des Peuples. En vain.

Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté note, avec grande déception, que le pouvoir a maintenu, malgré tout, ces élections locales à la date indiquée, en excluant ainsi de fait, tous les partis politiques et organisations membres de notre plate-forme politique de cette compétition électorale à laquelle nous avions clairement marqué notre volonté de participer.

En conséquence, Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté informe l’opinion nationale et internationale qu’il n’a donné sa caution à aucun candidat ni à aucun parti ou groupement politique engagés dans ces scrutins.

Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté demande ses militants et sympathisants à s’abstenir de participer, de quelque manière que ce soit, à ces élections locales qui restent pour nous illégales et illégitimes.

Fait à Abidjan, le 11 octobre 2018

Pour EDS, le Président

Pr Georges Armand Ouégnin