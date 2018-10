Côte d'Ivoire : Fin d'exil pour Justin Katinan et des exilés pro-Gbagbo

Plusieurs anciens cadres du régime Gbagbo ont décidé de rentrer au bercail dans le courant du mois d'octobre, mettant ainsi fin à leur exil. Au nombre de ceux-ci, se trouve Justin Katinan Koné qui a fait l'objet, à plusieurs reprises, de tentatives d'extradition.

Justin Katinan, Guiriéoulou et des exilés pro-Gbagbo en route pour Abidjan

La situation sociopolitique ivoirienne a considérablement évolué ces derniers temps. Après l'ordonnance d'amnistie prise par le Président Alassane Ouattara en faveur de plusieurs détenus de la crise postélectorale, dont l'ancienne première dame Simone Gbagbo, c'est au tour des exilés pro-Gbagbo de rentrer au pays après plus de sept années et demi d'exil.

Le président ivoirien ne cesse en effet de lancer l'appel à l'égard de ses compatriotes qui se sont exilés dans les pays limitrophes, notamment au Ghana, au Libéria et au Togo. Cependant, bon nombre de ceux-ci rechignaient jusque-là à rentrer, et ce, pour diverses raisons.

Mais le temps de l'exil semble totalement révolu, et des personnalités à qui l'on pensait moins en train de prendre le chemin du retour pour Abidjan, sont annoncées sur le départ. Il s'agit en effet de l'ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Emile Guiriéoulou, par ailleurs président de la coordination du FPI en exil, de Justin Katinan Koné, ancien ministre du Budget et porte-parole de Laurent Gbagbo, et plusieurs dizaines de militants pro-Gbagbo. Le retour de toutes ces personnalités, publiques ou anonymes, est annoncé pour la fin octobre.

Même si ces exilés ne risquent pas d'être poursuivis pour des faits en rapport avec la crise postélectorale, il n'en demeure pas moins que leur sécurité constitue le véritable talon d'achille dans une Côte d'Ivoire où l'insécurité est encore galopante, et où la tension politique consécutive aux élections régionales et municipales du 13 octobre dernier, est encore à son comble.

Le retour de ces exilés cache-t-il le retour prochain de l'ancien Président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire ?

Bien malin qui pourra faire le juste pronostic.