Côte d’Ivoire: 5 élus remettent leur victoire au PDCI (Guikahué)

NEWS

Trois maires et deux présidents de conseils régionaux, élus sous la bannière d’indépendant à l’issue des élections locales du 13 octobre, ont remis leur victoire au Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, ex-allié au pouvoir), a indiqué le secrétaire exécutif Maurice Kacou Guikahué, lors d’une réunion à Daoukro (Centre).

Cinq élus indépendants rejoignent le PDCI selon Guikahué

"En ce qui concerne le ralliement des indépendants, les présidents des conseils régionaux du N’ZI, de la Marahoué (Centre) ont donné leur victoire au PDCI" de même que "les élus de Béoumi (Centre), Afféry, Sikensi (Sud)", a fait savoir M. Guikahué., ajoutant que "les discussions continuent", à une rencontre avec les élus du parti.

Selon les résultats officiels des élections couplées municipales et régionales du 13 octobre, le PDCI a obtenu 50 maires élus et six présidents de conseils régionaux.

Le secrétaire exécutif du PDCI a dénoncé des "victoires confisquées" du PDCI dans quatre régions et trois communes, annonçant des recours, à la réunion présidée par le président de la formation Henri Konan Bédié.

Selon Maurice Kacou Guikahué, des recours ont été également "exercés contre le PDCI" dans deux régions et neuf communes.

Des candidats du PDCI qui revendiquent la victoire dans certaines localités, mais déclarés perdants par la Commission électorale indépendante (CEI) ont déposé des recours.

M. Bédie a "exprimé sa confiance aux instances" chargées d'examiner le contentieux électoral, les invitant à "rétablir la vérité des urnes et le choix du peuple".

Le président du PDCI a recommandé aux nouveaux élus de son parti de "demeurer dignes et courageux" afin de ne pas "céder au chantage et débauchage" du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, la coalition au pouvoir).

Mercredi, Le RHDP a organisé une cérémonie en l’honneur d’une vingtaine d'élus qui ont rallié la coalition au pouvoir dont Blaise Kinapinan Coulibaly, élu maire sous la bannière du PDCI, à Tortiya (nord).