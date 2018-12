Côte d'Ivoire : Un mouvement pro - Soro Guillaume adhère au RHDP

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Alors que Soro Guillaume affiche jusque-là des réticences vis-à-vis du RHDP, un mouvement qui lui était jusque-là proche, refuse de s'aligner sur cette position. A travers une déclaration, l'association « Tous unis pour Guillaume Soro » dit épouser les idéaux du Parti unifié.

Un mouvement proche de Soro Guillaume vire dans le camp présidentiel

Soro Guillaume vient de perdre un soutien en cette période de récomposition du paysage politique ivoirien. Tandis que certains proches du Président de l'Assemblée nationale l'appellent à se porter candidat pour la présidentielle de 2020, d'autres se détachent carrément de lui. C'est le cas du mouvement « Tous unis pour Guillaume Soro » qui vient de faire un virage à 180° pour se ranger du côté du camp présidentiel.

Franck Eric Gnahoré, président national de ce mouvement a en effet indiqué dans sa déclaration de ce jeudi qu'il se reconnaît désormais dans la ligne politique du RHDP. Voilà pourquoi ses camarades et lui entendent, dès maintenant changer de cap pour accompagner le Président Alassane Ouattara dans ses actions de développement en faveur de la Côte d'Ivoire.

Pourquoi donc ce rétropédalage de ce mouvement pro-Soro ? A quelle logique obéit cette transhumance politique qui a cours dans le pays de Félix Houphouët-Boigny ?

Quoi qu'il en soit, ce mouvement qui a décidé d se désolidariser de Guillaume Soro reste déterminé à obéir désormais aux injonctions du Président Ouattara, ainsi qu'il l'affirme dans la déclaration.

Déclaration de l'association « Tous unis pour Guillaume Soro »

Ce jour de 27 décembre 2018, fera date dans l’histoire politique de notre pays. Oui, l’histoire retiendra que c’est en ce jour que des jeunes de tous bords politiques qui, jusque-là, avaient pris faits et cause pour une personnalité politique de ce pays en l’accompagnant dans son combat ont décidé de changé de cap.

En ce jour, nous jeunes rassemblés, prenons l’engagement solennel d’épouser l’idée et le projet du Rassemblements des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) avec à sa tête Son Excellence le Président Alassane OUATTARA. Des personnes pourraient bien se demander ce qui pourrait motiver une telle décision ?

En effet, nous avons compris, nous jeunes, que notre destin et la réalisation de nos aspirations se trouvent aux côtés de ce grand homme de paix et de développement, ce bâtisseur infatigable en la personne de son excellence Alassane OUATTARA.

Le pays est en chantier, la jeunesse est mise au travail, la stabilité et la paix sont une réalité désormais dans notre belle Côte d’Ivoire. Voici autant de raisons qui motive notre décision. Et il est important que cet élan soit maintenu et que le cap soit gardé après 2020.

En effet, nous le disons haut et fort à qui veut l’entendre, que va naître dans les jours à venir, notre mouvement et ses cellules de réflexions sur toute l’étendue du territoire. Nous, jeunes rassemblés, sommes à la disposition du RHDP et prêts pour les futures batailles de 2020.

Monsieur le Président de la République, nous sommes prêts !

Vos jeunes sont prêts, ordonnez et nous agirons.

Vive la Côte d’Ivoire !

Fait à Abidjan le 27 décembre 2018

Pour le Mouvement Tous Unis Pour Guillaume SORO

Franck Eric GNAHORE

Président National