Côte d'Ivoire : 2020, Jean Louis Billon annonce les couleurs

Dans son message de Nouvel An aux Ivoiriens publié sur son portail, Jean Louis Billon n'est pas passé par quatre chemins pour annoncer ses ambitions pour les prochaines échéances présidentielles. L'ancien ministre du Commerce a, pour ce faire, indiqué son engagement aux côtés des populations en cette année 2019.

Jean Louis Billon veut porter les couleurs du PDCI-RDA

Jean Louis Billon entend être davantage aux côtés de ses compatriotes ivoiriens afin de créer un véritable projet de rassemblement. Loin d'être fortuite, cette volonté de l'ancien porte-parole du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) se traduit par son obsession de diriger la Côte d'Ivoire. Même si Gnamien Yao, Grand conférencier du PDCI, s'était vertement opposé à toute candidature de Billon au nom du vieux parti, il n'en demeure pas moins que l'ancien président du Conseil régional du Hambol reste droit dans ses bottes.

Contribuer à la transformation de la Côte d’Ivoire et en faire un pays modèle pour l’Afrique et le monde, tel est son projet qu'il entend défendre aux côtés des jeunes, des femmes et des hommes qui partagent cet idéal, dont il se veut le porte-parole. Voilà pourquoi il annonce des rencontres régulières avec ceux-ci, que ce soit dans la rue, dans les meetings ou sur les réseaux sociaux.

Aussi, pour contourner les éventuels obstacles qui passeraient au travers de son chemin, notamment venant de son parti le PDCI, il veut "porter une voix indépendante et originale dans le paysage politique ivoirien".

Le message de Jean Louis Billon aux Ivoiriens

Mes chers compatriotes,

À la veille de l’année 2019, qui sera particulièrement importante pour l’avenir de notre pays, je suis heureux de vous adresser mes meilleurs vœux pour l’année à venir. Je vous espère en ce moment même en famille, entourés par celles et ceux qui vous aiment. J’aimerai avoir une pensée particulière pour ceux d’entre vous qui travaillent aujourd’hui, qui permettent notamment la continuité des services publics dans des domaines aussi important que la santé ou la sécurité. Je tiens à les remercier pour leur engagement. Mes pensées vont également à ceux qui sont seuls, souffrent ou sont malades, pour qui la Nation doit être plus que jamais présente.

L’année 2018 aura été une année importante pour la Côte d’Ivoire. Le pays a prouvé qu’il était sur la voie de l’émergence, mais que l’État n’était pas encore capable d’offrir des services publics à la hauteur des attentes des Ivoiriens, que ce soit dans la santé, l’éducation ou la sécurité. Plusieurs gestes symboliques importants ont eu lieu en faveur de la réconciliation nationale, mais nous sommes encore loin de vivre dans une nation apaisée.

2019 doit être une année de transition, permettant de véritablement enclencher les réformes pour bâtir les conditions d’une croissance durable et inclusive en Côte d’Ivoire, permettant à l’ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens de vivre décemment de leur travail et d’accéder au marché de l’emploi. Nous devons absolument moderniser et réformer nos services publics, sans quoi le titre de pays émergent dont on nous affuble ne sera qu’une coquille vide, sans aucun sens pour nos concitoyens.

Plus que jamais, la Côte d’Ivoire doit être unie. Alors que de tant de pays à travers le monde sont déchirés par les guerres civiles ou des conflits sociaux, nous devons être exemplaires, d’abord pour nous-même, mais aussi pour le monde. Nous devons montrer qu’il est possible pour une nation de se relever après des années de déchirements et d’être ensemble derrière un projet ambitieux uni autour de valeurs communes.

Je continuerai à mener ce combat en 2019 car, lorsqu’on est Houphouëtiste, on appartient à l’unique famille politique de la Côte d’Ivoire qui transcende tout : l’unité. Tous ensemble, nous pourrons faire de la Côte d’Ivoire un pays modèle pour l’Afrique et le monde.

Je continuerai à venir à votre rencontre, dans les rues, lors de meetings ou encore sur Facebook comme aujourd’hui, car c’est uniquement par des échanges réguliers avec vous que nous pourrons créer un projet rassemblant tout le peuple ivoirien.

Je continuerai à porter une voix indépendante et originale dans le paysage politique ivoirien, en défendant les couleurs du PDCI-RDA. Je veux être le porte-parole des jeunes, des femmes et des hommes qui veulent contribuer à la transformation de notre pays.

La Côte d’Ivoire compte sur vous en 2019. Alors plaçons ensemble cette année sous le signe de l’engagement citoyen pour préparer la Côte d’Ivoire de demain.

Bonne année à tous et vive la Côte d’Ivoire.

Jean Louis Billon