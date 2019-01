Côte d'Ivoire : UEMOA, Alassane Ouattara attendu à Ouagadougou, ce jeudi

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Ce jeudi 10 janvier, sera célébré l'An 25 de l'UEMOA à Ouagadougou. Le Président Alassane Ouattara est donc attendu au pays des hommes intègres pour président cet anniversaire de l'intégration régionale.

Alassane Ouattara renforce l'intégration sous-régionale avec l'UEMOA

Créée en 1994, l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) célèbre les noces d'argent de huit pays de la sous-région ouest-africaine, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Togo, le Niger et le Mali, qui ont décidé de la réalisation d'une intégration.

Aussi, la capitale burkinabè sera parée de ses plus beaux habits, ce jeudi, pour recevoir le Président Alassane Ouattara, ainsi que les membres du Conseil des ministres statutaire, les présidents des institutions et membres d'organes, les représentants des organisations interafricaines et internationales.

Cette rencontre qui verra également la participation du personnel de l'UEMOA sera placée sous la présidence du Président ivoirien. Ainsi que l'indique le communiqué y afférent : « Une cérémonie solennelle est placée sous la présidence effective de son excellence monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. »

Le Président Roch Marc Christian Kaboré et l'ensemble des membres de son gouvernement sont d'ores et déjà prêts pour réserver un accueil des plus fraternels à tous ses hôtes de l'espace UEMOA.

Notons que cette rencontre est placée sous le thème : « 25 ans de progrès vers l'intégration régionale, ensemble pour relever le défi de la circulation des personnes et des biens ».