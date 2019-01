Côte d’Ivoire: Traité de xénophobe, Gnamien Konan fait des précisions

L’ancien ministre, Gnamien Konan, fondateur du parti politique L@ Nouvelle Côte d’Ivoire, a soutenu qu’il n’est pas "xénophobe", et que les Ivoiriens sont tous des frères et sœurs, dans une déclaration, dont Afrique-sur7, a eu copie.

Pour Gnamien Konan, les "hommes sont des frères et sœurs"

L’intégralité de la déclaration de Gnamien Konan:

"Je ne serai jamais xénophobe. Je suis pour la justice car ma foi me pousse à croire profondément que tous les hommes, sans distinction de race, de religion ou de région, sont frères et sœurs d'un même père, Dieu Créateur. Tout ce que je demande, compte tenu de l'immense potentiel de ce pays dont Dieu nous a fait grâce, c'est une formation de qualité pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire et un emploi pour CHAQUE Ivoirien. Ce sont les seules raisons de mon engagement politique. Je ne veux ni or ni argent. Je ne veux ni bateau ni avion. J'ai horreur du sang, c'est pour cette raison que je n'ai pas pu devenir médecin. Je ne supporte pas la violence même au cinéma.

Alors je ne serai JAMAIS TRIBALISTE. J'ai cinq enfants, quatre sont du Nord et une de l'Ouest. Je suis contre le rattrapage qui détruit notre unité et qui est entrain de ruiner notre école.

Quand j'étais Dg des Douanes, j'ai choisi deux adjoints, un du Nord et un de l'Ouest. Je n'ai ni nommé ni recruté un ressortissant de Botro. On me le reproche à chaque élection locale. Quand j'étais ministre de la Fonction Publique, j'avais deux DG: l'inamovible Aka Koffi et Lokpo Ibrahim. Quand j'ai été nommé ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, j'ai choisi comme DG, Krezoi Emanuel qui est du centre et Katy Coulibaly qui est du nord.

Quand je fus nommé ministre de l'Habitat et du Logement Social, en dehors de mon dircab Kpangni Moro, que je prenais pour un descendant de Moro Naba quand je l'ai rencontré et que tout le monde connaît et de mon chef cab, Madame Ouattara, j'ai travaillé avec ceux que j'ai trouvé en place. Je dois dire que ma philosophie a toujours été de garder avec moi tous ceux que je trouve en place. La seule chose qui fait la différence, c'est le résultat. Mes parents me reprochent de ne pas les nommer. Mes militants de l'UPCI sont partis parce que je ne les ai pas suffisamment nommés.

En conclusion, ne me faites pas passer pour ce que je n'ai jamais été et que je ne serai jamais. Ma seule véritable et unique passion, c'est la CÔTE D'IVOIRE. Notre but à tous que nous soyons du sud, du centre, du nord, de l'ouest, de l'Est devrait être la paix et le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire, notre pays. C'est mon combat. Merci".

Gnamien Konan

Président de L@ Nouvelle Côte d'Ivoire