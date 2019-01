Côte d'Ivoire : Guillaume Soro, "l'oint de Dieu pour être président en 2020" (proches)

A deux jours de la tenue du congrès du RHDP, Guillaume Soro n'a pas encore clarifié sa position quant à cette coalition politique portée par le Président Alassane Ouattara. Des proches du PAN exigent d'ailleurs des cadres du parti présidentiel qu'ils le respectent dans ses choix, annonçant également qu'il a le meilleur profil pour être le futur président de la Côte d'Ivoire.

Guillaume Soro à la croisée des chemins

La tension est à son paroxysme au sein du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) à propos du RHDP unifié. Alors que plusieurs cadres proches d'Alassane Ouattara ont pris fait et cause pour cette nouvelle entité politique et se donnent à fond pour sa mise en place, Guillaume Soro semble ramer à contre-courant. Le vice-président du RDR chargé de la région du Tchologo n'a jusque-là pas confirmé son adhésion au parti unifié, en dépit des pressions incessantes dont il est l'objet.

Aussi, ses proches qui voient ces pressions comme un véritable harcèlement de leur leader ont décidé de monter au créneau pour mettre quiconque en garde contre toute attaque contre Soro. Lors d'une conférence de presse à Bouaké, fief de l'ex-rébellion, Coulibaly Sié, président du Mouvement j'aime Soro (MJS), a tiré à boulets rouges sur les détracteurs du Président de l'Assemblée nationale ivoirienne.

« Guillaume Soro incarne une illustre institution... A ce titre, on lui doit du respect. Aujourd'hui, certains sont rassasiés grâce aux efforts de Guillaume Soro, et malheureusement, ils se permettent de l'attaquer. Ont-ils déjà oublié le rôle qu'il a joué dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire ? », a-t-il déclaré. A propos du prochain congrès constitutif du RHDP, la réponse est outre aussi cinglante : « La décision quant à la participation de Guillaume Soro au congrès constitutif du Rhdp lui revient. Ce qu'il prendra comme décision sera la plus sage et nous allons l'accompagner dans cette démarche »

Ce proche de Guillaume Kigbafori Soro indique par ailleurs que son mentor entend résolument se mettre au-dessus des chapelles politiques pour se poser en véritable réconciliateur des Ivoiriens. Car pour lui, « l'espoir d'une Côte d'Ivoire apaisée et réconciliée, c'est Guillaume Soro ». Il le considère même comme « l'oint de Dieu pour être président en 2020 », révélant en outre que celui-ci « rêve d'une Côte d'Ivoire démocratique, égalitaire et prospère ».

Guillaume Soro sera-t-il effectivement candidat pour la présidentielle de 2020 ?

L'intéressé reste encore silencieux sur la question.