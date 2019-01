Côte d'Ivoire : Me Brahima Soro veut déboulonner le Pdt Ouattara en 2020

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Pour Me Brahima Soro, le départ du régime Ouattara de la présidence ivoirienne n'est qu'une question de temps. Le président de l'UPCI s'est prononcé sur la question, ce jour, lors d'une conférence de presse.

Me Brahima Soro s'attaque à nouveau au régime ivoirien

Après avoir pris ses distances vis-à-vis du RHDP unifié, Me Brahima Soro s'engage désormais à faire partir Alassane Ouattara de la présidence de la République. Mais loin de tout acte subversif, le président de l'Union pour la Côte d'Ivoire (UPCI) estime que la posture d'« arrogance » et de « menace » actuelle du camp présidentiel laisse entrevoir les manigances d'un régime aux abois, qui tente son baroud d'honneur pour se maintenir au pouvoir au-delà de 2020. Et pourtant, la messe est quasiment dite, selon l'avocat.

Les expressions du genre « 2020, c’est déjà géré. C’est déjà bouclé » constituent, du point de vue de l'opposant ivoirien, une fuite en avant pour voiler une phobie de la perte du pouvoir par les actuels dirigeants. Malgré son exclusion des discussions préliminaires au sujet de la réforme de la CEI, Me Soro insiste cependant pour que l'organe chargé du processus électoral et surtout le code électoral soient révisés en profondeur.

A propos de la présidentielle de 2020, l'ancien compagnon de Gnamien Konan indique qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. « Effectivement, il n’y aura rien », a-t-il déclaré de façon péremptoire, avant d'ajouter : « Ce régime-là va partir et sera remplacé par un autre et il n’y aura rien. La peur a changé de camp. C’est pourquoi ils tiennent des discours musclés pour s’encourager et rassurer le peu de militants qui leur reste. »