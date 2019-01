Côte d'Ivoire : Saf-Cacao reprise par l'Ivoirien Nicolas Djibo (Maire)

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Fin de la tragédie dans laquelle était empêtrée SAF-Cacao ces dernières années. Nicolas Djibo, patron de la SACC, vient de reprendre cette grande société cacaoyère qui était déclaré en faillite.

Le Maire Nicolas Djibo rachète SAF-Cacao

C'est un véritable ouf de soulagement que peuvent pousser les producteurs de cacao, car l'une des plus importantes sociétés qui opèrent dans cette filière vient d'être sauvée par une personnalité inespérée. La Société Amer et Frères (SAF-Cacao) avait été déclarée en faillite, en juillet dernier, par le tribunal de Sassandra. Aussi, toutes les tentatives de reprise de cette société cacaoyère avaient jusque-là échoué. Prime Group qui présentait un profil attractif et donnait d'espérer en une transaction concrète à fini par déchanter.

Cependant, c'est dans cette vague d'incertitudes que la Société agricole de café cacao (SACC) appartenant à Nicolas Djibo, Maire de Bouaké, et dirigée par Guy Roger Coulibaly, s'est frayé un chemin pour trouver un accord avec le liquidateur, Alain Guillemain.

En vertu de cet accord, l'Ivoirien devra apurer toute la dette de SAF-Cacao estimée à 150 milliards de FCFA. Montant qu'il a pu mobiliser par le concours de certaines banques qui ont accepté de signer le protocole d'accord, non sans placer des hypothèques sur les anciens actifs de SAF-Cacao afin de garantir la solvabilité du repreneur. La SACC devra, quant à elle, s'acquitter d'une quinzaine de milliards, dont 4 devant l'être immédiatement. Cette société s'est par ailleurs vue attribuer, le 28 janvier, une licence d'exportation par le Conseil du Café-Cacao (CCC).

Notons que l'entrepôt de 100 000 m², les 60 000 tonnes de cacao et les actifs de CIPEXI, une filiale du groupe hollandais Amtrada racheté par SAF-Cacao reviennent à SACC. A l’exception de l'usine Choco Ivoire qui a été transférée au CCC en vertu de la créance d'environ 70 milliards de FCFA que le Conseil détenait sur SAF.