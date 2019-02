Côte d'iVoire: Les femmes du RHDP invitent à éviter des propos "haineux"

Les femmes du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, parti présidentiel) ont souhaité lundi à Abidjan que les "discours tribaliste, haineux, ethniciste et xénophobe" ne resurgissent plus dans le débat politique ivoirien, dans une déclaration lue par la Porte-parole du parti.

Les femmes du RHDP appellent les Ivoiriens à la "retenue"

DECLARATION DES FEMMES DU RHDP

Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) a organisé les vendredi 25 et samedi 26 janvier 2019, les assises de son premier congrès ordinaire qui ont marqué la naissance de la plus grande formation politique de la Côte d’Ivoire. De l’avis des observateurs nationaux et internationaux, jamais une manifestation n’a atteint le niveau de mobilisation atteint par le RHDP au cours du meeting de clôture qui a eu lieu le samedi 26 janvier 2019 au Stade Félix Houphouët Boigny. Si besoin en était encore, cette grande mobilisation vient confirmer l’attachement et le soutien du peuple ivoirien à son Président, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA pour ses nombreuses actions de développement, de consolidation de la paix et de cohésion sociale en Côte d’Ivoire.

Curieusement, après cette mobilisation jamais égalée et face à cette unité retrouvée des enfants du Père fondateur de la Côte d’Ivoire moderne, nous femmes du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie pour la Paix, avons constaté une soudaine résurgence du discours tribaliste, haineux, ethniciste et xénophobe dans le débat politique ivoirien, faisant ainsi à nouveau peser sur l’avenir de notre pays, une lourde chape de plomb.

Face à ces dérives ethnicistes, tribalistes et xénophobes intolérables qui compromettent dangereusement l’avenir de notre pays, nous, Femmes du Rassemblement des Houphouphouëtistes Pour la Démocratie et la Paix décidons ceci :

Interpellons tous les leaders politiques sur leur sens de la responsabilité dans leurs différents discours ;

Appelons toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens à la retenue afin de ne plus compromettre la paix si chèrement reconquise par la Côte d’ivoire ;

Soucieuses de préserver la paix et la cohésion sociale dans notre pays, nous, femmes du Rassemblement des Houphouëtistes Pour la Démocratie et la Paix, invitons activement le Procureur de la République à s’autosaisir devant ces nombreux cas d’invitations à la haine tribale et à la xénophobie conformément à la Loi N° 2008-222 du 4 Août 2008 modifiant et complétant les dispositions du code pénal relatives à la répression du racisme, de la xénophobie, du tribalisme et des discriminations raciales et religieuses.

Invitons les populations ivoiriennes en général et les femmes en particulier au rassemblement conformément au discours du Président de la République et les exhortons à se démarquer de ces propos qui risquent de faire replonger la Côte d’Ivoire ;

réaffirmons enfin le soutien total des femmes du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix au Président de la République, Son Excellence Alassane OUATTARA pour ses nombreuses actions de développement, de paix et de cohésion dans notre pays.

Fait à Abidjan, le 4 Février 2019,

Pour les Femmes du RHDP

Mme Nassénéba TOURE,

Porte-parole