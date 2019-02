CPI : Anaky Kobena, laudateur de la libération de Gbagbo et Blé Goudé

Innocent Anaky Kobena se dit fier de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, et appelle les Ivoiriens, Africains et autres démocrates à partager ce sentiment avec lui. Le fondateur du MFA a pour ce faire produit un communiqué dans lequel il salue la libération des deux Ivoiriens.

Anaky Kobena resurgit dans le camp pro-Gbagbo

De la crise postélectorale à la libération de Laurent Gbagbo, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et les lignes ont considérablement bougé. C'est le moins que l'on puisse dire avec cette flopée de soutiens à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Au nombre de ces personnes qui saluent l'acquittement et la mise en liberté de l'ancien président ivoirien et son ministre de la Jeunesse d'antan se trouve Henri Konan Bédié et un certain Innocent Anaky Kobena.

Fondateur de la coalition RHDP et effectivement présent à l'Hôtel du Golf lors de la crise postélectorale, le leader naturel du Mouvement des Forces d'Avenir (MFA) était un farouche adversaire de l'ancien régime. Cependant, ses relations avec le camp du Président Alassane Ouattara se sont bien vite effritées dès l'accession au pouvoir de ce dernier.

Le communiqué d'Innocent Anaky Kobena en dit donc très long sur sa dernière orientation politique.

Déclaration d'Innocent Anaky Kobena

Laurent Gbagbo n’est plus en détention. Il savoure enfin la liberté après plus de sept années de réclusion. Blé Goudé se retrouve libre après quatre années de détention.

Le Mouvement des Forces d’Avenir salue cette nouvelle qui va donner du baume au cœur à tous les Ivoiriens, à tous les Africains et à tous ceux qui, de par le monde ont pris fait et cause pour eux car révoltés par cette justice et ce procès du néant et de l’apocalypse que l’ONU aura à cœur de pousser rapidement dans les combles de l’oubli.

Que les Ivoiriens et leurs amis n’accordent aucune importance aux restrictions posées quant à une liberté totale !

Car, la conjonction des forces et intérêts qui a pu faire suspendre l’exécution de la décision d’acquittement et de libération rendue le 15 janvier 2019 pourra à tout moment se faire circonvenir par une contre force de justice et de lumière qui l’invalidera et ramènera en Côte d’Ivoire ces deux frères qui n’ont que trop subi et enduré.

Le Mouvement des Forces d’Avenir salue le Président Gbagbo et le Ministre Blé Goudé pour la force morale et l’attitude digne et responsable qui a été la leur durant ces longues années d’épreuves. La Côte d’Ivoire peut être fière d’eux.

Le Mouvement des Forces d’Avenir salue et félicite le parti frère du FPI pour avoir su tenir sa place et son rôle au service du peuple ivoirien durant ces années, et il ne doute pas que la fin de la détention du Président Gbagbo résonnera comme un appel à plus de foi et de mobilisation dans cette lutte désormais commune et nationale contre une dictature acharnée à réduire à néant le grand destin promis aux Ivoiriens.

Il les invite à partager sa certitude qu’au final, c’est la cause du peuple ivoirien qui triomphera.

Encore bonne et heureuse année à Laurent Gbagbo et au FPI.

Fait à Abidjan, le 7 février 2019

Le Président KOBENA I. ANAKY