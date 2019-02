Soro dans la plate-forme de Bédié, Ouattara le lui a déconseillé

Guillaume Soro, selon le Président Alassane Ouattara, n’a pas intérêt à adhérer à la plate-forme politique que cherche à mettre en place le Henri Konan Bédié. Alors que l’ancien président de l’ Assemblée nationale est annoncé comme futur adhérent à celle-ci, Alassane Ouattara affirme lui avoir déjà fait savoir qu’il n’était pas dans son intérêt de rejoindre ce futur groupement politique de l’opposition.

Soro Guillaume avec Bédié, ce qu'en pense le Président Ouattara

Alassane Ouattara était présent au 32e sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie. Invité Afrique de RFI, il a passé en revue les points chauds de l’actualité politique de Côte d’Ivoire, le pays qu’il dirige depuis 6 mai 2011. Lors de cette entrevue, le Président ivoirien a évoqué la situation de Guillaume Soro, démissionnaire de l’Assemblée nationale.

Alors que beaucoup le disent en froid avec son ancien Premier ministre, le président ivoirien assure qu’il n’en est rien. Pour lui, le départ de Guillaume Soro de son poste pour non-adhésion à son nouveau parti le RHDP est une conséquence directe du choix politique fait par ce dernier. Autrement, il continue d’entretenir de bonnes relations avec l’ex-PAN. Il croit d’ailleurs qu’il pourrait revenir « à la maison ».

Sauf qu’en Côte d’Ivoire, Henri Konan Bédié, qui s’est depuis désolidarisé de Ouattara et qui projette de créer une plate-forme avec les partis de l’opposition, drague Guillaume Soro. L’ancien Président ivoirien aimerait s’associer à l’ex-chef rebelle et le FPI de l’ ex-Président Laurent Gbagbo, présentement en liberté provisoire en Belgique, pour chasser Ouattara du pouvoir.

Ouattara a déjà mis Soro Guillaume en garde...

À propos de cette adhésion supposée de Guillaume Soro à la plate-forme de Bédié, le Président Alassane Ouattara a déclaré : « Je pense que ce n’est pas dans l’intérêt de Guillaume Soro de le faire. Et je lui ai dit. »

À la question du journaliste : « Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? », le président de la Côte d’Ivoire a répondu : « Non, pas plus. Il sait ce que j’en pense et il pense la même chose que moi. »

Le Président Ouattara a tout de même dit ce qu’il pense de cette plate-forme en disant : "En tout cas elle n’est pas cohérente. Un Houphouétiste est quelqu’un qui est pour le dialogue, qui est pour la tolérance, qui fait de la politique économique libérale, sociale. Et là, une plateforme avec des partis de gauche et des partis marxistes, je ne sais pas à quoi cela correspond."