Côte d'Ivoire : Alain Lobognon court chez Soro après sa libération

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis en Appel, Alain Lobognon est effectivement sorti de la MACA, ce mercredi. Le Député de Fresco est aussitôt allé chez Guillaume Soro pour lui porter la nouvelle.

Ambiance bon enfant entre Alain Lobognon et Guillaume Soro

La résidence privée de Guillaume Soro à Marcory résidentielle bondait de monde, ce mercredi. Et pour cause, un membre de la GSK Team qui avait été emprisonné le 14 janvier dernier, vient de recouvrer la liberté. Alain Lobognon avait en effet interjeté appel de sa condamnation de 12 mois de prison ferme prononcée par le tribunal correctionnel. Aussi, ce mercredi 13 février, la Cour d'Appel d'Abidjan a commué cette peine à 6 mois de prison avec sursis, ordonnant par ailleurs la remise en liberté immédiate du Député de Fresco.

Une fois dehors, Lobognon a filé tout droit chez Guillaume Soro, et là, le désormais ancien Président de l'Assemblée nationale a donné les nouvelles fraiches du pays à son compagnon.

"Alain, le prisonnier célèbre, viens je vais te donner les nouvelles du pays", s'est exclamé Soro d'entrée, avant d'ajouter : "Alain, il y a deux nouvelles ici quand tu n'étais pas là. Moi, on m'a chassé de la tête de l'Assemblée nationale, donc je ne suis plus président. Mais les Ivoiriens sont formidables. Depuis qu'on m'a chassé, ils me donnent du riz pour qu'on mange."

Cependant, plutôt que de s'en attristé, l'ancien ministre des Sports a estimé que la démission de Soro de la présidence du Parlement était "une bonne nouvelle". Les deux hommes se sont ensuite retirés dans le salon pour mieux deviser à l'abri des regards.