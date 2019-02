CPI : Me Claver N'Dri "Blé Goudé pourrait rentrer en Côte d'Ivoire"

Pour Me Claver N'Dri Kouadio, il n'est pas exclu que Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, l'ancien leader des jeunes patriotes séjourne en Hollande depuis son acquittement et sa mise en liberté sous conditions.

Me Claver N'Dri fait le grand déballage sur son client Blé Goudé

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés le 15 janvier, et effectivement mis en liberté le 1er février dernier. Alors que l'ancien président ivoirien vit en Belgique en attendant un éventuel appel du bureau du procureur, son bras droit, lui, vit dans un hôtel au Pays-Bas. Et jusque-là, le Greffe de la Cour pénale internationale (CPI) est à la recherche d'un pays hôte pour accueillir le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP). Ce pays devra être membre de la CPI et accepter de faire appliquer les conditions édictées par la cour.

"La Côte d'Ivoire n'est pas exclue au nombre des pays qui pourraient recevoir Blé Goudé", déclare Me Claver N'Dri Kouadio, mais à condition que "le Greffe le demande". Cependant, le journaliste de Africa 24 qui faisait l'entretien a exprimé ses doutes à propos d'une acceptation des autorités ivoiriennes d'un retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire.

L'avocat de l'ancien ministre de la Jeunesse s'est alors voulu formel : "Je ne suis pas à la place de Monsieur Ouattara. Je ne vais pas faire un un procès d'intention pour dire que monsieur Alassane Ouattara refuserait quand même qu'un concitoyen vienne en Côte d'Ivoire, là où la Constitution de Côte d'Ivoire refuse qu'il y ait un ivoirien en exil."

Poursuivant, il ajoute : "Maintenant, si la preuve est faite que Monsieur Ouattara a eu une demande en bonne et due forme de la présence de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire et qu'il l'a refusée, je ferai un commentaire. Pour l'instant, je ne veux pas faire de procès d'intention."

A noter par ailleurs que le président ivoirien n'exclut également pas un retour des deux Ivoiriens poursuivis par la CPI en Côte d'Ivoire. Mais, précise-t-il "cela se fera après discussions".